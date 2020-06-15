Чат Рулетка для Android

Чат Рулетка 603046 для Android

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Описание Чат Рулетка 603046 для AndroidОписание   Скачать Чат Рулетка 603046 для AndroidСКАЧАТЬ (16,54 Мб) Скриншоты Чат Рулетка 603046 для AndroidСкриншоты (3)   Статистика Чат Рулетка 603046 для AndroidСтатистика   Отзывы о Чат Рулетка 603046 для AndroidОтзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
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Чат Рулетка - бесплатное и анонимное общение с помощью видеосвязи, с помощью которого можно поговорить на понятном вам языке с русскоязычными пользователями, живущих в самых разных уголках света. Все, что вам нужно для того, чтобы воспользоваться видеочатом - скачать приложение и нажать кнопку "Старт". Выбранный случайным образом собеседник подключится к вам.

Основные возможности приложения Чат Рулетка:

  • Удобный бесплатный сервис.
  • Текстовый чат.
  • Возможность пообщаться с интересными людьми со всего мира, найти интересных собеседников.
  • Если же собеседник вам не понравится, вы всегда можете легко, быстро, просто, без неловкостей и объяснений его сменить, нажав на кнопку "Далее".
  • Возможность всегда интересно провести время.
  • Собеседник сам не сможет узнать ни ваше имя, ни местоположение, ни каким-либо другим образом деанонимизиовать вас.
  • Работатет круглосуточная модерация. Если собеседник делает что-то оскорбительное для вас, хамит или каким-то другим образом портит ваше общение, вы всегда можете пожаловаться на него модератору, и такой пользователь будет заблокирован.
  • Никто никогда не сможет увидеть ваши данные и нарушить анонимность, если только вы сами не расскажете собеседнику что-либо о себе.
Чат Рулетка
Чат Рулетка
Чат Рулетка
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)8 / 8
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыICQ, чаты, пейджеры
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Отзывы о программе Чат Рулетка

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