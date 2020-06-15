Чат Рулетка - бесплатное и анонимное общение с помощью видеосвязи, с помощью которого можно поговорить на понятном вам языке с русскоязычными пользователями, живущих в самых разных уголках света. Все, что вам нужно для того, чтобы воспользоваться видеочатом - скачать приложение и нажать кнопку "Старт". Выбранный случайным образом собеседник подключится к вам.
Основные возможности приложения Чат Рулетка:
Удобный бесплатный сервис.
Текстовый чат.
Возможность пообщаться с интересными людьми со всего мира, найти интересных собеседников.
Если же собеседник вам не понравится, вы всегда можете легко, быстро, просто, без неловкостей и объяснений его сменить, нажав на кнопку "Далее".
Возможность всегда интересно провести время.
Собеседник сам не сможет узнать ни ваше имя, ни местоположение, ни каким-либо другим образом деанонимизиовать вас.
Работатет круглосуточная модерация. Если собеседник делает что-то оскорбительное для вас, хамит или каким-то другим образом портит ваше общение, вы всегда можете пожаловаться на него модератору, и такой пользователь будет заблокирован.
Никто никогда не сможет увидеть ваши данные и нарушить анонимность, если только вы сами не расскажете собеседнику что-либо о себе.