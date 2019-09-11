Silent Install Builder

AutoHotkey 1.1.30.03
AutoHotkey - приложение для автоматизации процессов до одного клика. Настраивайте клавиатуру и мышь на "горячие" клавиши, используйте автозамену, создавайте
Auto Click Typer 2.0
Auto Click Typer - небольшая утилита для автоматизации постоянно выполняемых действий, которая может воспроизвести в нужное время нажатия на кнопки мыши или
Free Mouse Auto Clicker 3.8.6
Free Mouse Auto Clicker - утилита для автоматического срабатывания левой или правой кнопки мышки через через заданные промежутки времени
Switch Off 3.5.1.950
Switch Off - простая в использовании системная утилита позволяющая автоматически выполнять часто используемые операции: Выключение или перезагрузка компьютера,
Silent key finder 1.0.0.12
Silent key finder - очень маленькая утилита для определения типа инсталлятора с целью идентификации ключей и параметров автоматической (тихой) установки
InqSoft Neo Sign 0f Misery 0.9.9
Neo Sign 0f Misery - продолжение разработки InqSoft Sign 0f Misery, инструмента для продления "жизни" shareware-программ. Программа вобрала в себя большое количество