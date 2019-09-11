Silent Install Builder для Windows

Silent Install Builder 6.0.3

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Описание Silent Install Builder 6.0.3Описание   Скачать Silent Install Builder 6.0.3СКАЧАТЬ (10,89 Мб) Скриншоты Silent Install Builder 6.0.3Скриншоты (1)   Статистика Silent Install Builder 6.0.3Статистика   Отзывы о Silent Install Builder 6.0.3Отзывы (0)  
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Silent Instal Builder - это инструмент, который позволяет создавать пакеты для автоматической (тихой) установки ПО на рабочие станции.

Проблема установки программного обеспечения на компьютеры сотрудников встает перед многими организациями. Не все производители софта предоставляют готовые для развертывания в сети предприятия инсталляторы. ИТ-специалисты в состоянии решить эту задачу ручным трудом, но это поглощает дополнительное время и ресурсы.
Silent Install Builder поможет быстро решить задачу. 

Программа предоставляет возможность автоматизировать процесс установки приложений. Позволяет собрать пакет, содержащий один или несколько инсталляторов, для автоматической установки приложений в фоновом режиме (тихо). Вы можете построить любой пакет: .exe (NSIS) или MSI (Windows Installer) для развертывания на предприятии с использованием средств GPO, SSCM или других инструментов.

Возможности:

  • Автоматическая установка ПО с помощью скрипта автоматизации GUI
  • Распаковка и перепаковка exe
  • Автоопределение типа инсталлятора и его параметров для тихой установки
  • Установка exe через GPO
  • Включение нескольких инсталляторов в один пакет
  • EXE в MSI конвертер
  • Поддержка выполнения команд, пакетных файлов (BAT, CMD), Windows скриптов (VBS)
Silent Install Builder
Статус программы Демо версия
ОперационкаWindows 10, 8.1, 7
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 300
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАвтоматизация - Администрирование
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Отзывы о программе Silent Install Builder

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