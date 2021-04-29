Ночной ВК для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 3
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.62.432 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Блоги, социальные сети
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 386 | Статистика
Размер:12,08 Мб
СКАЧАТЬ
Ночной ВК скриншот № 1
Ночной ВК скриншот № 2
Ночной ВК скриншот № 3
Ночной ВК скриншот № 4

Ночной ВК - новый клиент ВКонтакте с ночным режимом. Присутствует возможность включить только Черную тему, или режим День-Ночь, когда приложение будет само переключаться в черную тему с наступлением ночи.

Особенности:

  • Поддержка оффлайн режима (невидимка вк, стелс).
  • Поддержка неограниченного количества разных аккаунтов (можно добавлять много страниц).
  • Режим нечиталки сообщений - можно просматривать сообщения оставляя их непрочитанными.
  • Установка картинок на каждый чат.
  • Показывает когда ваши друзья были в сети.
  • Показывает с какого устройства (айфон, андроид, виндоус мобайл, ПК) заходили ваши друзья VKontakte.
Что нового в Ночной ВК 2.62.432?
  • Починили фон в сообщениях
  • У двойных репостов в сообщениях починили открытие фото
  • Починили стикеры
  • Исправили поведение иконок в Галерее
  • Исправили бесконечный лоадинг при клике на закрепы в чатах
  • Поправили ошибки в анализаторе матов
ТОП-сегодня раздела "Блоги, социальные сети"
 

скачать СтатусыСтатусы 1.0.3

Статусы - большая и удобная коллекция статусов на все случаи жизни. Приложение отличается...

скачать Facebook LiteFacebook Lite 175.0.0.9.119

Facebook заботится о пользователях с недостаточно быстрым интернетом и устройствами с...

скачать VidogramVidogram 2.0.5

Бесплатное функциональное Android-приложение для лёгкого и безопасного общения по голосовой...

скачать VK LiveVK Live 1.06

VK Live – социальная сеть ВКонтакте теперь поддерживает стримы онлайн. Запускайте прямую...

скачать Video Downloader for FacebookVideo Downloader for Facebook 1.6.2

Бесплатное приложение для мобильных Android-устройств, которое дает возможность...

скачать RedditReddit 2020.16.1

Reddit – социальный новостной сайт, где контент создают сами пользователи. Система...

Отзывы о программе Ночной ВК

Admin

Отзывов о программе Ночной ВК 2.62.432 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв