Ночной ВК для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 3
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.62.432 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Amberfog
|Категория:
|Блоги, социальные сети
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 386 | Статистика
|Размер:
|12,08 Мб
|СКАЧАТЬ
Ночной ВК - новый клиент ВКонтакте с ночным режимом. Присутствует возможность включить только Черную тему, или режим День-Ночь, когда приложение будет само переключаться в черную тему с наступлением ночи.
Особенности:
- Поддержка оффлайн режима (невидимка вк, стелс).
- Поддержка неограниченного количества разных аккаунтов (можно добавлять много страниц).
- Режим нечиталки сообщений - можно просматривать сообщения оставляя их непрочитанными.
- Установка картинок на каждый чат.
- Показывает когда ваши друзья были в сети.
- Показывает с какого устройства (айфон, андроид, виндоус мобайл, ПК) заходили ваши друзья VKontakte.
- Починили фон в сообщениях
- У двойных репостов в сообщениях починили открытие фото
- Починили стикеры
- Исправили поведение иконок в Галерее
- Исправили бесконечный лоадинг при клике на закрепы в чатах
- Поправили ошибки в анализаторе матов
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Admin
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