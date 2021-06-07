edjing Mix для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|6.49.01 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|MWM
|Категория:
|Микшеры
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 460 | Статистика
|Размер:
|51,19 Мб
|СКАЧАТЬ
edjing Mix - продвинутый аудио микшер, который превращает ваше устройство в реальную DJ-установку и расширяет возможности диджеинга на мобильном устройстве, предлагая безграничную свободу творчества.
Получите доступ к миллионам треков из Deezer, SoundCloud и ваших локальных папок и сделайте ремикс в одно мгновение с помощью более 20 DJ аудио-эффектов и примочек. Присутствует встроенный семплер и возможность интеграции аппаратного обеспечения, которые открывают новые перспективы для диджейского искусства.
Возможности:
- Доступ к музыкальной библиотеке.
- Интеграция Soundcloud и Deezer (требуется учетная запись Premium).
- Функция интеллектуального поиска.
- Расширенная сортировка.
- Возможность связать сэмплер с кроссфейдером.
- Более 20 образцов пакетов (EDM, Hip-Hop, dubstep и пр.).
- Автоматическое обнаружение BPM (ударов в минуту) для всех ваших песен.
- Непрерывная синхронизация между двумя треками.
- Встроенный эквалайзер.
- Предварительное прослушивание.
- Запись HD миксов и процедур сглаживания в формате .wav.
- 4 скина для настройки внешнего вида вертушек: Diamond, Gold, Neon, Metal.
- И многое другое!
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