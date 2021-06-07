edjing Mix - продвинутый аудио микшер, который превращает ваше устройство в реальную DJ-установку и расширяет возможности диджеинга на мобильном устройстве, предлагая безграничную свободу творчества.

Получите доступ к миллионам треков из Deezer, SoundCloud и ваших локальных папок и сделайте ремикс в одно мгновение с помощью более 20 DJ аудио-эффектов и примочек. Присутствует встроенный семплер и возможность интеграции аппаратного обеспечения, которые открывают новые перспективы для диджейского искусства.

Возможности: