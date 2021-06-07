edjing Mix для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:6.49.01 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Микшеры
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 460 | Статистика
Размер:51,19 Мб
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edjing Mix - продвинутый аудио микшер, который превращает ваше устройство в реальную DJ-установку и расширяет возможности диджеинга на мобильном устройстве, предлагая безграничную свободу творчества.

Получите доступ к миллионам треков из Deezer, SoundCloud и ваших локальных папок и сделайте ремикс в одно мгновение с помощью более 20 DJ аудио-эффектов и примочек. Присутствует встроенный семплер и возможность интеграции аппаратного обеспечения, которые открывают новые перспективы для диджейского искусства.

Возможности:

  • Доступ к музыкальной библиотеке.
  • Интеграция Soundcloud и Deezer (требуется учетная запись Premium).
  • Функция интеллектуального поиска.
  • Расширенная сортировка.
  • Возможность связать сэмплер с кроссфейдером.
  • Более 20 образцов пакетов (EDM, Hip-Hop, dubstep и пр.).
  • Автоматическое обнаружение BPM (ударов в минуту) для всех ваших песен.
  • Непрерывная синхронизация между двумя треками.
  • Встроенный эквалайзер.
  • Предварительное прослушивание.
  • Запись HD миксов и процедур сглаживания в формате .wav.
  • 4 скина для настройки внешнего вида вертушек: Diamond, Gold, Neon, Metal.
  • И многое другое!
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