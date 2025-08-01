Frequency Sound Generator для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:3.88 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
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Категория:Микшеры
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:7.65 Мб
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Frequency Sound Generator — приложение для генерации различных звуковых сигналов с высокой точностью и гибкостью настроек. Предназначена для специалистов в области звука: музыкантов, инженеров и аудиофилов. Позволяет создавать одиночные и многотональные сигналы, развертки частот, шумы и экспортировать аудиофайлы в многоканальном формате.

Программа генерирует чистые тоны с точным указанием частоты, амплитуды и формы волны, предоставляет режимы генерации белого и розового шума, дает возможность программировать сложные звуковые последовательности и создавать пользовательские аудиофайлы. Также предусмотрена возможность настраивать звуковые параметры в реальном времени, сохранять пользовательские пресеты, управлять балансом каналов, использовать затухание и инверсию фаз.

Основные возможности приложения Frequency Sound Generator:

  • Генерирует чистые тоны с точной настройкой частоты.
  • Поддерживает линейные и логарифмические развертки.
  • Создает размахивающие сигналыв для анализа частотной характеристики.
  • Генерирует до 16 одновременных тонов в многоканальном режиме.
  • Поддерживает белый и розовый шумы, а также создает пользовательские волны и сложные звуковые программы.
  • Позволяет регулировать частоты и амплитуды в реальном времени.
  • Сохраняет пользовательские пресеты и позволяет экспортировать файлы
  • Умеет генерировать ультразвук для специализированных задач.
  • Поддерживает плавное затухания и включения, а также инверсию фазы каналов.
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