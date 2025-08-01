Frequency Sound Generator — приложение для генерации различных звуковых сигналов с высокой точностью и гибкостью настроек. Предназначена для специалистов в области звука: музыкантов, инженеров и аудиофилов. Позволяет создавать одиночные и многотональные сигналы, развертки частот, шумы и экспортировать аудиофайлы в многоканальном формате.

Программа генерирует чистые тоны с точным указанием частоты, амплитуды и формы волны, предоставляет режимы генерации белого и розового шума, дает возможность программировать сложные звуковые последовательности и создавать пользовательские аудиофайлы. Также предусмотрена возможность настраивать звуковые параметры в реальном времени, сохранять пользовательские пресеты, управлять балансом каналов, использовать затухание и инверсию фаз.

Основные возможности приложения Frequency Sound Generator: