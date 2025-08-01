Frequency Sound Generator для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.88 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|WeDoAndroidApps
|Категория:
|Микшеры
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|7.65 Мб
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Frequency Sound Generator — приложение для генерации различных звуковых сигналов с высокой точностью и гибкостью настроек. Предназначена для специалистов в области звука: музыкантов, инженеров и аудиофилов. Позволяет создавать одиночные и многотональные сигналы, развертки частот, шумы и экспортировать аудиофайлы в многоканальном формате.
Программа генерирует чистые тоны с точным указанием частоты, амплитуды и формы волны, предоставляет режимы генерации белого и розового шума, дает возможность программировать сложные звуковые последовательности и создавать пользовательские аудиофайлы. Также предусмотрена возможность настраивать звуковые параметры в реальном времени, сохранять пользовательские пресеты, управлять балансом каналов, использовать затухание и инверсию фаз.
Основные возможности приложения Frequency Sound Generator:
- Генерирует чистые тоны с точной настройкой частоты.
- Поддерживает линейные и логарифмические развертки.
- Создает размахивающие сигналыв для анализа частотной характеристики.
- Генерирует до 16 одновременных тонов в многоканальном режиме.
- Поддерживает белый и розовый шумы, а также создает пользовательские волны и сложные звуковые программы.
- Позволяет регулировать частоты и амплитуды в реальном времени.
- Сохраняет пользовательские пресеты и позволяет экспортировать файлы
- Умеет генерировать ультразвук для специализированных задач.
- Поддерживает плавное затухания и включения, а также инверсию фазы каналов.
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