Best Guitar Tuner для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.13.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|o16i Apps
|Категория:
|Музыка
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|14.99 Мб
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Best Guitar Tuner - это приложение для настройки музыкальных инструментов, которое подходит как профессиональным музыкантам, так и начинающим. Приложение предлагает три режима работы: автоматический, ручной и воспроизведение, что делает его универсальным для настройки различных типов инструментов. Поддержка множества пресетов, характерных для гитар, укулеле, скрипки и других струнных инструментов, позволяет адаптировать приложение под нужды музыканта. Разработанное и протестированное профессионалами, приложение демонстрирует высокую точность распознавания звуков, что особенно важно для качественной настройки.
Алгоритм, встроенный в Best Guitar Tuner, специально адаптирован для быстрого и точного распознавания частот инструментов. В автоматическом режиме тюнер самостоятельно интерпретирует и корректирует звучание, делая настройку простой и удобной. В ручном режиме пользователь может выбирать конкретные звуки для настройки, что полезно при работе с нестандартными строями. Режим воспроизведения позволяет генерировать эталонные звуки для настройки «на слух».
Основные возможности приложения Best Guitar Tuner:
- Поддержка различных музыкальных инструментов, включая гитары, бас-гитары, укулеле, банджо, скрипку, виолу и другие.
- Автоматический режим настройки, позволяющий быстро корректировать звучание.
- Ручной режим для точной настройки по конкретным нотам.
- Режим воспроизведения для генерации звуков.
- Наборы звуков и строев, адаптированные под различные типы гитар (стандартный строй, Drop D, Open G и др.).
- Возможность выбора между американской, европейской и солмизационной системами обозначения нот.
- Настройка частоты «A» (концертный шаг) в диапазоне Гц.
- Поддержка определения отклонений частоты в центах.
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Admin
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