Best Guitar Tuner для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:2.13.3 | Сообщить о новой версии
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ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
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Категория:Музыка
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Размер:14.99 Мб
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Best Guitar Tuner - это приложение для настройки музыкальных инструментов, которое подходит как профессиональным музыкантам, так и начинающим. Приложение предлагает три режима работы: автоматический, ручной и воспроизведение, что делает его универсальным для настройки различных типов инструментов. Поддержка множества пресетов, характерных для гитар, укулеле, скрипки и других струнных инструментов, позволяет адаптировать приложение под нужды музыканта. Разработанное и протестированное профессионалами, приложение демонстрирует высокую точность распознавания звуков, что особенно важно для качественной настройки.

Алгоритм, встроенный в Best Guitar Tuner, специально адаптирован для быстрого и точного распознавания частот инструментов. В автоматическом режиме тюнер самостоятельно интерпретирует и корректирует звучание, делая настройку простой и удобной. В ручном режиме пользователь может выбирать конкретные звуки для настройки, что полезно при работе с нестандартными строями. Режим воспроизведения позволяет генерировать эталонные звуки для настройки «на слух».

Основные возможности приложения Best Guitar Tuner:

  • Поддержка различных музыкальных инструментов, включая гитары, бас-гитары, укулеле, банджо, скрипку, виолу и другие.
  • Автоматический режим настройки, позволяющий быстро корректировать звучание.
  • Ручной режим для точной настройки по конкретным нотам.
  • Режим воспроизведения для генерации звуков.
  • Наборы звуков и строев, адаптированные под различные типы гитар (стандартный строй, Drop D, Open G и др.).
  • Возможность выбора между американской, европейской и солмизационной системами обозначения нот.
  • Настройка частоты «A» (концертный шаг) в диапазоне Гц.
  • Поддержка определения отклонений частоты в центах.
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