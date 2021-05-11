1LINE - увлекательная головоломка, в которой необходимо соединять линиями вершины сложного многоугольника, при этом не отрывая пальца от экрана и не проводя линию дважды. Можно отменять неверно сделанные ходы или переиграть весь уровень заново.

Игроку доступно более сотни игровых уровней различной сложности, которые открываются поэтапно. Также присутствуют подсказки, благодаря которым можно пройти особенно сложный уровень.