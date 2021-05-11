1LINE для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.2.32 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Games For Rest
|Категория:
|Головоломки
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 554 | Статистика
|Размер:
|22,89 Мб
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1LINE - увлекательная головоломка, в которой необходимо соединять линиями вершины сложного многоугольника, при этом не отрывая пальца от экрана и не проводя линию дважды. Можно отменять неверно сделанные ходы или переиграть весь уровень заново.
Игроку доступно более сотни игровых уровней различной сложности, которые открываются поэтапно. Также присутствуют подсказки, благодаря которым можно пройти особенно сложный уровень.
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Admin
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