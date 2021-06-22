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3D Кухни для ИКЕА для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1032 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:3D
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:51,09 Мб
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3D Кухни для ИКЕА скриншот № 2
3D Кухни для ИКЕА скриншот № 3
3D Кухни для ИКЕА скриншот № 4

3D Кухни для ИКЕА - удобный планировщик интерьера современной кухни с мебелью от ИКЕА, благодаря которому можно легко подобрать отделку и дизайн интерьера как для маленькой кухни, так и для большой столовой с диванами и предметами мебели и декора.

Присутствует возможность создавать HD изображения (рендеры) для своей кухни и находить идеи и вдохновение в галерее с дизайнами помещений кухонь в стиле лофт, модерн и прованс с мебелью от ИКЕА и других производителей.

Основные возможности программы 3D Кухни для ИКЕА:

  • Перемещение мебели, задание отделки пола и стен, добавление предметов декора простым прикосновением пальца.
  • Тысячи предметов мебели и интерьера.
  • Простая и интуитивная работа как в 3D режиме, так и в режиме 2D плана.
  • Возможность отменить или повторить любое действие.
  • Галерея дизайнов от других пользователей чтобы черпать вдохновение.
  • Уникальная технология Suggest автоматически предложит планировку для вашей комнаты.
  • Делитесь созданными дизайнами со своими друзьями в социальных сетях или по электронной почте.
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Отзывы о программе 3D Кухни для ИКЕА

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