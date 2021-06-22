3D Кухни для ИКЕА для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1032 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|iCanDesign LLC
|Категория:
|3D
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|51,09 Мб
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3D Кухни для ИКЕА - удобный планировщик интерьера современной кухни с мебелью от ИКЕА, благодаря которому можно легко подобрать отделку и дизайн интерьера как для маленькой кухни, так и для большой столовой с диванами и предметами мебели и декора.
Присутствует возможность создавать HD изображения (рендеры) для своей кухни и находить идеи и вдохновение в галерее с дизайнами помещений кухонь в стиле лофт, модерн и прованс с мебелью от ИКЕА и других производителей.
Основные возможности программы 3D Кухни для ИКЕА:
- Перемещение мебели, задание отделки пола и стен, добавление предметов декора простым прикосновением пальца.
- Тысячи предметов мебели и интерьера.
- Простая и интуитивная работа как в 3D режиме, так и в режиме 2D плана.
- Возможность отменить или повторить любое действие.
- Галерея дизайнов от других пользователей чтобы черпать вдохновение.
- Уникальная технология Suggest автоматически предложит планировку для вашей комнаты.
- Делитесь созданными дизайнами со своими друзьями в социальных сетях или по электронной почте.
Своего рода социальная сеть, в которой пользователи представлены не привычными...
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Admin
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