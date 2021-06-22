3D Кухни для ИКЕА - удобный планировщик интерьера современной кухни с мебелью от ИКЕА, благодаря которому можно легко подобрать отделку и дизайн интерьера как для маленькой кухни, так и для большой столовой с диванами и предметами мебели и декора.

Присутствует возможность создавать HD изображения (рендеры) для своей кухни и находить идеи и вдохновение в галерее с дизайнами помещений кухонь в стиле лофт, модерн и прованс с мебелью от ИКЕА и других производителей.

Основные возможности программы 3D Кухни для ИКЕА: