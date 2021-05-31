Pinbox для Android
|Оценка:
|3.67/5 голосов - 3
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.3.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Pinbox
|Категории:
|Менеджеры паролей - Локеры
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 629 | Статистика
|Размер:
|12,3 Мб
|СКАЧАТЬ
Pinbox надежно хранит ваши личные фотографии, файлы и пароли под PIN-кодом. Все фото и файлы надежно защищены самыми современными алгоритмами, доступ к которым можно получить лишь путем введения вашего PIN или отпечатка пальца.
С Pinbox вы сможете обеспечить конфиденциальность ваших данных: скрыть фото, видео и важные заметки от посторонних глаз - первостепенная задача приложения.
Главные преимущества:
- Хранилище фотографий:
• Поддержка фото, видео и альбомов
• Облачная синхронизация
• Генерация самоуничтожающихся ссылок
- Хранилище файлов:
• Хранилище документов
• Сканер документов
• Защищенное приватное облако
- Приватные заметки:
• Полное шифрование данных
• Облачная синхронизация
- Менеджер паролей:
• Полное шифрование данных
• Защищенное приватное облако
- Полное шифрование данных
- Защищенное приватное облако
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Исправлена проблема с share photo
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