Pinbox для Android

Описание
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Оценка: 3.67/5 голосов - 3
Лицензия: Бесплатная
Версия:5.3.4 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Менеджеры паролей - Локеры
Загрузок (сегодня/всего):2 / 629 | Статистика
Размер:12,3 Мб
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Pinbox скриншот № 2
Pinbox скриншот № 3
Pinbox скриншот № 4

Pinbox надежно хранит ваши личные фотографии, файлы и пароли под PIN-кодом. Все фото и файлы надежно защищены самыми современными алгоритмами, доступ к которым можно получить лишь путем введения вашего PIN или отпечатка пальца.

С Pinbox вы сможете обеспечить конфиденциальность ваших данных: скрыть фото, видео и важные заметки от посторонних глаз - первостепенная задача приложения.

Главные преимущества:

  • Хранилище фотографий:
    • Поддержка фото, видео и альбомов
    • Облачная синхронизация
    • Генерация самоуничтожающихся ссылок
  • Хранилище файлов:
    • Хранилище документов
    • Сканер документов
    • Защищенное приватное облако
  • Приватные заметки:
    • Полное шифрование данных
    • Облачная синхронизация
  • Менеджер паролей:
    • Полное шифрование данных
    • Защищенное приватное облако
  • Полное шифрование данных
  • Защищенное приватное облако
Что нового в Pinbox 5.3.4?

  • Исправлена проблема с share photo

  • Другие небольшие исправления

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