Pinbox надежно хранит ваши личные фотографии, файлы и пароли под PIN-кодом. Все фото и файлы надежно защищены самыми современными алгоритмами, доступ к которым можно получить лишь путем введения вашего PIN или отпечатка пальца.

С Pinbox вы сможете обеспечить конфиденциальность ваших данных: скрыть фото, видео и важные заметки от посторонних глаз - первостепенная задача приложения.



Главные преимущества: