Opera Touch для Android

Opera Touch 1.16.1 для Android

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Описание Opera Touch 1.16.1 для AndroidОписание   Скачать Opera Touch 1.16.1 для AndroidСКАЧАТЬ (5,96 Мб) Скриншоты Opera Touch 1.16.1 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Opera Touch 1.16.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Opera Touch 1.16.1 для AndroidОтзывы (0)  
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Opera Touch — быстрый, функциональный и безопасный браузер, созданный для использования на ходу.

Особенности браузера:

  • Мгновенный поиск. При запуске браузер сразу же готов к поиску информации в сети. Достаточно начать поиск или произнести поисковый запрос вслух. Также присутствует возможность сканировать штрихкоды на товарах, чтобы найти информацию о них онлайн.
  • Использование на ходу. Приложение позволяет работать в сети одной рукой. Кнопка быстрого действия всегда находится на экране браузера, с ее помощью можно сразу же открыть Быстрый поиск. Если кнопку удерживать и протянуть, можно перейти к недавно открытым вкладкам, обновить страницу, закрыть текущую вкладку или отправить ее себе на компьютер.
  • Личная лента Flow с уникальным контентом. Можно использовать Opera Touch одновременно с десктопным браузером Opera, быстро переключаясь между устройствами и синхронизируя контент. Можно работать без логина, пароля или учетной записи, в один клик отправляя себе ссылки, видео и заметки.
  • Безопасная работа в сети. Наличие новейших технологий для обеспечения персональной безопасности. Данные, которые вы передаете с помощью функции Flow, проходят сквозное шифрование. Браузер также содержит функцию защиты от криптоджекинга, которая снижает риск перегрева устройства и чрезмерного расхода заряда батареи при работе в сети.
  • Встроенный блокировщик рекламы. Имеется встроенный блокировщик рекламы, который позволяет блокировать навязчивые рекламные баннеры, благодаря чему страницы загружаются быстрее.
Что нового в Opera Touch 1.16.1 для Android?
  • версия посвящена избавлению от навязчивых диалоговых окон о файлах cookie
Opera Touch
Opera Touch
Opera Touch
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1 366
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБраузеры
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