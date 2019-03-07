StopUpdates10 для Windows

StopUpdates10 2.0.50

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Описание StopUpdates10 2.0.50Описание   Скачать StopUpdates10 2.0.50СКАЧАТЬ (1,25 Мб) Скриншоты StopUpdates10 2.0.50Скриншоты (1)   Статистика StopUpdates10 2.0.50Статистика   Отзывы о StopUpdates10 2.0.50Отзывы (0)  
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3.67 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 3.67 из 5
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StopUpdates10 - бесплатная и простая в использовании программа, которая предназначена для блокировки системных обновлений Windows. Приложение создает специальные ключи реестра для блокировки обновлений, а также блокирует ряд процессов, используемых при обновлении.

Среди достоинств утилиты также следует отметить то, что она не удаляет никаких файлов, и в целом не влияет на работоспособность системы, а также имеет небольшой размер и проста в эксплуатации.

Возможности программы:

  • Блокировка обновлений Windows.
  • Блокировка принудительных обновлений.
  • Блокировка раздражающих уведомлений об обновлении.
  • Мгновенная отмена изменений.
StopUpdates10
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)5 / 1 897
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыНастройка, оптимизация
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Отзывы о программе StopUpdates10

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