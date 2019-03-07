StopUpdates10 - бесплатная и простая в использовании программа, которая предназначена для блокировки системных обновлений Windows. Приложение создает специальные ключи реестра для блокировки обновлений, а также блокирует ряд процессов, используемых при обновлении.

Среди достоинств утилиты также следует отметить то, что она не удаляет никаких файлов, и в целом не влияет на работоспособность системы, а также имеет небольшой размер и проста в эксплуатации.

Возможности программы: