Be My Eyes для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Be My Eyes
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 708 | Статистика
|Размер:
|29.25 Мб
|СКАЧАТЬ
Be My Eyes - это обмен маленькими добрыми делами. Присоединяйтесь к нашему сообществу, которое на данный момент объединяет более 70000 слабовидящих людей и около 1 млн. добровольцев-волонтеров.
Незрячие или слабовидящие люди могут попросить помощи у зрячего волонтера, который получит уведомление на телефоне. Как только зрячий доброволец принимает звонок, между собеседниками устанавливается аудио- и видеосвязь. Зрячий помощник может оказать помощь по видеосвязи, став глазами незрячего или слабовидящего человека с помощью камеры его телефона.
Если вы зрячий пользователь, вы - часть огромного сообщества волонтеров Be My Eyes. Не волнуйтесь, если не сможете ответить на звонок, обязательно ответит кто-то еще. Мы направим звонок дальше и найдем свободного волонтера.
Незрячему или слабовидящему человеку может понадобиться совершенно разная помощь, например, узнать срок годности молока или понять, сочетается ли одежда.
Кстати, мы просим незрячих и слабовидящих пользователей проявить терпение при совершении звонка, ведь мы полагаемся на помощь живых людей. На большинство звонков отвечают в течение одной минуты.
Функции:
- Онлайн аудио- и видеосвязь между незрячими или слабовидящими и зрячими пользователями
- Настройка дополнительных языков
- Простой способ изменить жизнь незрячих или слабовидящих людей
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Admin
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