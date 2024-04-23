Be My Eyes - это обмен маленькими добрыми делами. Присоединяйтесь к нашему сообществу, которое на данный момент объединяет более 70000 слабовидящих людей и около 1 млн. добровольцев-волонтеров.

Незрячие или слабовидящие люди могут попросить помощи у зрячего волонтера, который получит уведомление на телефоне. Как только зрячий доброволец принимает звонок, между собеседниками устанавливается аудио- и видеосвязь. Зрячий помощник может оказать помощь по видеосвязи, став глазами незрячего или слабовидящего человека с помощью камеры его телефона.

Если вы зрячий пользователь, вы - часть огромного сообщества волонтеров Be My Eyes. Не волнуйтесь, если не сможете ответить на звонок, обязательно ответит кто-то еще. Мы направим звонок дальше и найдем свободного волонтера.

Незрячему или слабовидящему человеку может понадобиться совершенно разная помощь, например, узнать срок годности молока или понять, сочетается ли одежда.

Кстати, мы просим незрячих и слабовидящих пользователей проявить терпение при совершении звонка, ведь мы полагаемся на помощь живых людей. На большинство звонков отвечают в течение одной минуты.

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