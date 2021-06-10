Укрпошта для Android
|Оценка:
|0.00/5 голосов - 0
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|0.15.06 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Украинский
|Разработчик:
|Укрпошта
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 800 | Статистика
|Размер:
|27,75 Мб
|СКАЧАТЬ
Укрпошта - официальный мобильный клиент компании "Укрпочта", которое предоставляет пользователю быстрый доступ к различным услугам, как например оформление и отслеживание почтовых отправлений, осуществление денежных переводов, рассчет стоимости посылки и пр.
Также присутствует функция поиска нужного почтового индекса или адреса, ближайшего отделения Укрпочты на карте, и возможность создать собственную почтовую марку.
Особенности программы:
- отслеживание отправлений;
- оформление отправлений;
- расчет стоимости отправлений;
- вызов курьера;
- поиск отделений,
- поиск индексов;
- перевод между картами;
- перевод с карты в отделение;
- перевод с карты на дом
- собственная почтовая марка.
- Усунені недоліки.
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Admin
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