Укрпошта для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:0.15.06 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Украинский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):0 / 800 | Статистика
Размер:27,75 Мб
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Укрпошта - официальный мобильный клиент компании "Укрпочта", которое предоставляет пользователю быстрый доступ к различным услугам, как например оформление и отслеживание почтовых отправлений, осуществление денежных переводов, рассчет стоимости посылки и пр.

Также присутствует функция поиска нужного почтового индекса или адреса, ближайшего отделения Укрпочты на карте, и возможность создать собственную почтовую марку.

Особенности программы:

  • отслеживание отправлений;
  • оформление отправлений;
  • расчет стоимости отправлений;
  • вызов курьера;
  • поиск отделений,
  • поиск индексов;
  • перевод между картами;
  • перевод с карты в отделение;
  • перевод с карты на дом
  • собственная почтовая марка.
Что нового в Укрпошта 0.15.06?
  • Усунені недоліки.
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