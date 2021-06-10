Укрпошта - официальный мобильный клиент компании "Укрпочта", которое предоставляет пользователю быстрый доступ к различным услугам, как например оформление и отслеживание почтовых отправлений, осуществление денежных переводов, рассчет стоимости посылки и пр.

Также присутствует функция поиска нужного почтового индекса или адреса, ближайшего отделения Укрпочты на карте, и возможность создать собственную почтовую марку.

Особенности программы: