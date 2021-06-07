Webinar для Android

Описание
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Оценка: 3.75/5 голосов - 4
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.1.19 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 189 | Статистика
Размер:20,16 Мб
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Webinar скриншот № 4

Webinar - удобное в использовании приложение для участников вебинара на платформе Webinar.ru. Пользоваться программой очень просто - после приглашения на мероприятие или самостоятельной регистрации и получения ссылки на почту, данный вебинар будет отображаться в личном кабинете приложения.

Присутствуют оповещения обо всех новых вебинарах, куда вы были приглашены по email, указанному при регистрации в приложении.

Основные возможности:

  • Видеть и слышать все, что происходит на вебинаре (презентации, документы, демонстрацию рабочего стола);
  • Возможность работать с другими приложениями, слушая вебинар в фоновом режиме;
  • Возможность выйти в эфир одним кликом (с видео или без);
  • Отображение приглашения на вебинар и зарегистрироваться на него;
  • Возможность создать свой профиль и сохранить данные для других онлайн-встреч;
  • Общение в чате и возможность задавать вопросы;
  • Участие в тестах и голосованиях.
Что нового в Webinar 2.1.19?

  • Теперь в мероприятие можно загружать изображение прямо с устройства и показывать его другим

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