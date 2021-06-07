Webinar - удобное в использовании приложение для участников вебинара на платформе Webinar.ru. Пользоваться программой очень просто - после приглашения на мероприятие или самостоятельной регистрации и получения ссылки на почту, данный вебинар будет отображаться в личном кабинете приложения.

Присутствуют оповещения обо всех новых вебинарах, куда вы были приглашены по email, указанному при регистрации в приложении.

Основные возможности: