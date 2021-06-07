Webinar для Android
|Оценка:
|3.75/5 голосов - 4
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.1.19 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Webinar, LLC
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 189 | Статистика
|Размер:
|20,16 Мб
|СКАЧАТЬ
Webinar - удобное в использовании приложение для участников вебинара на платформе Webinar.ru. Пользоваться программой очень просто - после приглашения на мероприятие или самостоятельной регистрации и получения ссылки на почту, данный вебинар будет отображаться в личном кабинете приложения.
Присутствуют оповещения обо всех новых вебинарах, куда вы были приглашены по email, указанному при регистрации в приложении.
Основные возможности:
- Видеть и слышать все, что происходит на вебинаре (презентации, документы, демонстрацию рабочего стола);
- Возможность работать с другими приложениями, слушая вебинар в фоновом режиме;
- Возможность выйти в эфир одним кликом (с видео или без);
- Отображение приглашения на вебинар и зарегистрироваться на него;
- Возможность создать свой профиль и сохранить данные для других онлайн-встреч;
- Общение в чате и возможность задавать вопросы;
- Участие в тестах и голосованиях.
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Теперь в мероприятие можно загружать изображение прямо с устройства и показывать его другим
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Admin
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