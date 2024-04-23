Ninja Arashi для Android

Описание
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Оценка: 4.50/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.8 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Аркады и 2D
Загрузок (сегодня/всего):0 / 753 | Статистика
Размер:68.14 Мб
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Ninja Arashi скриншот № 4

Ninja Arashi - динамический платформер с элементами RPG. По сюжету легендарный ниндзя Араши, прилагает все силы чтобы спасти своего похищенного сына из рук дьявола Ороши. Но путь его тернист и кишит смертельными опасностями, ловушками и многочисленными противниками.

Но боевой арсенал нашего ниндзя весьма разнообразен, к тому же у игрока присутствует возможность улучшать способности своего персонажа и использовать различные бонусы, для прохождения особенно сложных уровней.

Избегайте ловушек, крадитесь мимо врагов (или уничтожайте их), и преодолейте все препятствия на вашем пути и спасите своего сына из рук злобного демона.

Основные возможности:

  • 3 различные локации с 45 игровыми уровнями.
  • Возможность полностью контролировать движение персонажа.
  • Красивая высококачественная графика.
  • Прокачка навыков вашего персонажа.
  • Возможность покупки амуниции и сменные костюмы.
  • Бескомпромисные баталии.
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