Ninja Arashi - динамический платформер с элементами RPG. По сюжету легендарный ниндзя Араши, прилагает все силы чтобы спасти своего похищенного сына из рук дьявола Ороши. Но путь его тернист и кишит смертельными опасностями, ловушками и многочисленными противниками.

Но боевой арсенал нашего ниндзя весьма разнообразен, к тому же у игрока присутствует возможность улучшать способности своего персонажа и использовать различные бонусы, для прохождения особенно сложных уровней.

Избегайте ловушек, крадитесь мимо врагов (или уничтожайте их), и преодолейте все препятствия на вашем пути и спасите своего сына из рук злобного демона.

Основные возможности: