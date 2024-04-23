Ninja Arashi для Android
|Оценка:
|4.50/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.8 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Black Panther
|Категория:
|Аркады и 2D
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 753 | Статистика
|Размер:
|68.14 Мб
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Ninja Arashi - динамический платформер с элементами RPG. По сюжету легендарный ниндзя Араши, прилагает все силы чтобы спасти своего похищенного сына из рук дьявола Ороши. Но путь его тернист и кишит смертельными опасностями, ловушками и многочисленными противниками.
Но боевой арсенал нашего ниндзя весьма разнообразен, к тому же у игрока присутствует возможность улучшать способности своего персонажа и использовать различные бонусы, для прохождения особенно сложных уровней.
Избегайте ловушек, крадитесь мимо врагов (или уничтожайте их), и преодолейте все препятствия на вашем пути и спасите своего сына из рук злобного демона.
Основные возможности:
- 3 различные локации с 45 игровыми уровнями.
- Возможность полностью контролировать движение персонажа.
- Красивая высококачественная графика.
- Прокачка навыков вашего персонажа.
- Возможность покупки амуниции и сменные костюмы.
- Бескомпромисные баталии.
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