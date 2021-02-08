Ninja Arashi 2 - продолжение классного платформера, в котором вам придется снова встретится с ниндзя Араши, и помочь ему сбежать из замороженной тюрьмы, куда он был помещен очередным злым демоном. По сравнению с первой частью добавлены новые механики, имеется совершенно новая система прокачки навыков, больше артефактов, новые противники и пр.

Ninja Arashi 2 отличается простым, но увлекательным геймплеем, дарящий вам захватывающие моменты и неожиданные переживания. Элементы RPG позволяют улучшить свои навыки ниндзя и погрузиться в глубины игровой механики.

Особенности Ninja Arashi 2: