Ninja Arashi 2 для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Black Panther
|Категория:
|Аркады и 2D
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|126,9 Мб
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Ninja Arashi 2 - продолжение классного платформера, в котором вам придется снова встретится с ниндзя Араши, и помочь ему сбежать из замороженной тюрьмы, куда он был помещен очередным злым демоном. По сравнению с первой частью добавлены новые механики, имеется совершенно новая система прокачки навыков, больше артефактов, новые противники и пр.
Ninja Arashi 2 отличается простым, но увлекательным геймплеем, дарящий вам захватывающие моменты и неожиданные переживания. Элементы RPG позволяют улучшить свои навыки ниндзя и погрузиться в глубины игровой механики.
Особенности Ninja Arashi 2:
- Увлекательный платформер.
- Режим кампании с 4 актами с 80 этапами для прохождения.
- Новое холодное оружие.
- Новая механика.
- Новая система древа навыков.
- Новая система артефактов.
- Превосходное управление персонажем.
- Красивая графика и декорации с теневым силуэтом.
- Эпические поединки с боссами.
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Отзывы о программе Ninja Arashi 2
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Отзывов о программе Ninja Arashi 2 1.2 пока нет, можете добавить...