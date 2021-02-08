Ninja Arashi 2 для Android

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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.2 | Сообщить о новой версии
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ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Аркады и 2D
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:126,9 Мб
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Ninja Arashi 2 - продолжение классного платформера, в котором вам придется снова встретится с ниндзя Араши, и помочь ему сбежать из замороженной тюрьмы, куда он был помещен очередным злым демоном. По сравнению с первой частью добавлены новые механики, имеется совершенно новая система прокачки навыков, больше артефактов, новые противники и пр.

Ninja Arashi 2 отличается простым, но увлекательным геймплеем, дарящий вам захватывающие моменты и неожиданные переживания. Элементы RPG позволяют улучшить свои навыки ниндзя и погрузиться в глубины игровой механики.

Особенности Ninja Arashi 2:

  • Увлекательный платформер.
  • Режим кампании с 4 актами с 80 этапами для прохождения.
  • Новое холодное оружие.
  • Новая механика.
  • Новая система древа навыков.
  • Новая система артефактов.
  • Превосходное управление персонажем.
  • Красивая графика и декорации с теневым силуэтом.
  • Эпические поединки с боссами.
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