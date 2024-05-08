PCMark для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.0.4061 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|FutureMark
|Категория:
|Бенчмарки, тесты
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 390 | Статистика
|Размер:
|50.46 Мб
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PCMark – приложение тестирует Android-устройство на производительность и показывает возможности аккумуляторной батареи. В состав бенчмарка входят несколько тестов.
Work 2.0 benchmark – проверяет эффективность девайса во время выполнения повседневных задач. К ним относятся посещение веб-страниц, редактирование видео и фотографий, работа с документами и данными и другие задачи.
Тест Computer Vision – анализирует насколько ваше устройство подходит для работы «компьютерного зрения». Речь идет о распознавании изображений, штрих-кодов и другого графического контента.
Тест Storage – тестирует оперативную и встроенную флеш-память на быстродействие.
Все полученные результаты можно загружать в базу данных и сравнивать свое устройство с производительностью других планшетов и смартфонов, а также выяснить насколько обновления ОС повлияли на производительность.
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