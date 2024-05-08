PCMark для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:3.0.4061 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
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Категория:Бенчмарки, тесты
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 390 | Статистика
Размер:50.46 Мб
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PCMark – приложение тестирует Android-устройство на производительность и показывает возможности аккумуляторной батареи. В состав бенчмарка входят несколько тестов.

Work 2.0 benchmark – проверяет эффективность девайса во время выполнения повседневных задач. К ним относятся посещение веб-страниц, редактирование видео и фотографий, работа с документами и данными и другие задачи.

Тест Computer Vision – анализирует насколько ваше устройство подходит для работы «компьютерного зрения». Речь идет о распознавании изображений, штрих-кодов и другого графического контента.

Тест Storage – тестирует оперативную и встроенную флеш-память на быстродействие.

Все полученные результаты можно загружать в базу данных и сравнивать свое устройство с производительностью других планшетов и смартфонов, а также выяснить насколько обновления ОС повлияли на производительность.

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