Абсолютный Слух для Android
|Оценка:
|3.30/5 голосов - 23
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.9.75 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|EDuckAppsSV
|Категории:
|Музыка - Обучающий софт
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 738 | Статистика
|Размер:
|10.34 Мб
|СКАЧАТЬ
Абсолютный Слух - отличное приложение, которое поможет развить музыкальный слух и чувство ритма, что является фундаментом каждого хорошего музыканта.
Программа будет полезна как новичкам, так и профессионалам, и позволит улучшить свои навыки, и расширить знания.
Основные функции приложения:
- Настраиваемые упражнения на интервалы, гаммы, аккорды и ритм.
- Возможность создавать свои гаммы, аккорды, последовательности аккордов для практики.
- Статьи по теории.
- Мелодический диктант.
- Тренировка чтения нот с листа.
- Тренировка абсолютного слуха.
- Тренировка пения нот.
- Словари гамм, интервалов и аккордов.
- Исправление ошибок и улучшение производительности
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