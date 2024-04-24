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Абсолютный Слух для Android

Описание
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Оценка: 3.30/5 голосов - 23
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.9.75 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Музыка - Обучающий софт
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 738 | Статистика
Размер:10.34 Мб
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Абсолютный Слух - отличное приложение, которое поможет развить музыкальный слух и чувство ритма, что является фундаментом каждого хорошего музыканта.

Программа будет полезна как новичкам, так и профессионалам, и позволит улучшить свои навыки, и расширить знания.

Основные функции приложения:

  • Настраиваемые упражнения на интервалы, гаммы, аккорды и ритм.
  • Возможность создавать свои гаммы, аккорды, последовательности аккордов для практики.
  • Статьи по теории.
  • Мелодический диктант.
  • Тренировка чтения нот с листа.
  • Тренировка абсолютного слуха.
  • Тренировка пения нот.
  • Словари гамм, интервалов и аккордов.
Что нового в Абсолютный Слух 3.9.75?
  • Исправление ошибок и улучшение производительности
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