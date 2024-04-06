Music Editor для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.9.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Smart Mobile Tools
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 5 386 | Статистика
|Размер:
|60,89 Мб
|СКАЧАТЬ
Music Editor - бесплатный полнофункциональный музыкальный редактор, который предлагает все необходимые функции, включая MP3 Cutter для создания рингтонов, возможность объединения двух или более файлов, встроенный аудио конвертер для преобразования файлов в MP3, AAC, WAV, M4A и прочие форматы. Результатом можно тут же поделиться с друзьями в Faceboook, Whatsapp или отправить по электронной почте.
Основные возможности:
- Высокая скорость работы и обработки аудио.
- Встроенный MP3 Cutter для создания рингтонов с поддержкой форматов MP3, AAC, WAV, M4A, AMR и пр.
- Встроенный проигрыватель.
- Возможность выбрать несколько композиций одновременно.
- Менеджер аудиофайлов, который позволяет легко найти любую композицию на устройстве.
- Возможность объединить два или более MP3 файла в один.
- Функция предварительного прослушивания.
- Встроенный конвертер для быстрого преобразования аудио из одного формата в другой.
- Поддержка большого количества аудио форматов, таких как MP3, AAC, WAV, M4A и пр.
- Возможность поделиться результатом с друзьями в Faceboook, Whatsapp или отправить по электронной почте.
- MP3-рекордер для записи голоса и музыки.
- И многое другое.
AudioLab Audio Editor Recorder 1.2.997
Продвинутый аудиоредактор, инструмент для записи и музыкальный микшер, предназначенные...
Бесплатный мощный полнофункциональный редактор фото и видео в формате HD для...
Бесплатный профессиональный аудио редактор для мобильных Android-устройств, который поможет...
My Guitar – акустическая гитара на вашем устройстве станет неплохим помощников, если вы...
Бесплатный мобильный аудио редактор для Android. Присутствует возможность редактировать...
Простой в использовании, но в то же время мощный аудио редактор для мобильных устройств на...
Отзывы о программе Music Editor
syrusvirus про Music Editor 3.3 для Android [22-12-2018]
Прога не плохая,но она платная и есть реклама.
6 | 6 | Ответить