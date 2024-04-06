Music Editor для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:5.9.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):0 / 5 386 | Статистика
Размер:60,89 Мб
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Music Editor - бесплатный полнофункциональный музыкальный редактор, который предлагает все необходимые функции, включая MP3 Cutter для создания рингтонов, возможность объединения двух или более файлов, встроенный аудио конвертер для преобразования файлов в MP3, AAC, WAV, M4A и прочие форматы. Результатом можно тут же поделиться с друзьями в Faceboook, Whatsapp или отправить по электронной почте.

Основные возможности:

  • Высокая скорость работы и обработки аудио.
  • Встроенный MP3 Cutter для создания рингтонов с поддержкой форматов MP3, AAC, WAV, M4A, AMR и пр.
  • Встроенный проигрыватель.
  • Возможность выбрать несколько композиций одновременно.
  • Менеджер аудиофайлов, который позволяет легко найти любую композицию на устройстве.
  • Возможность объединить два или более MP3 файла в один.
  • Функция предварительного прослушивания.
  • Встроенный конвертер для быстрого преобразования аудио из одного формата в другой.
  • Поддержка большого количества аудио форматов, таких как MP3, AAC, WAV, M4A и пр.
  • Возможность поделиться результатом с друзьями в Faceboook, Whatsapp или отправить по электронной почте.
  • MP3-рекордер для записи голоса и музыки.
  • И многое другое.
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Отзывы о программе Music Editor

syrusvirus про Music Editor 3.3 для Android [22-12-2018]

Прога не плохая,но она платная и есть реклама.
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