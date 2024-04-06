Music Editor - бесплатный полнофункциональный музыкальный редактор, который предлагает все необходимые функции, включая MP3 Cutter для создания рингтонов, возможность объединения двух или более файлов, встроенный аудио конвертер для преобразования файлов в MP3, AAC, WAV, M4A и прочие форматы. Результатом можно тут же поделиться с друзьями в Faceboook, Whatsapp или отправить по электронной почте.

Основные возможности: