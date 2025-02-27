Up Tempo для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.1.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Stonekick
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|25.02 Мб
|СКАЧАТЬ
Up Tempo – музыкальный редактор, предназначенный для изменения скорости воспроизведения звука и высоты тона аудиофайлов. С помощью этого приложения можно легко разделить аудиотреки на вокал и инструменты.
Предлагает ряд полезных инструментов, таких как музыкальный лупер для точного зацикливания определённых фрагментов песни, а также просмотр формы волны для точной навигации по аудиофайлу. Приложение позволяет изменять скорость и высоту звука в реальном времени, что удобно для тренировок и репетиций.
Список основных возможностей Up Tempo:
- Разделение трека на вокал и инструменты.
- Изменение тональности песни.
- Поддержка различных аудиоформатов.
- Изменение скорость воспроизведения аудиофайла для точной настройки темпа.
- Установка точек зацикливания для удобной работы с фрагментами песни.
- Масштабирование и детализация формы волны для точной навигации по аудиофайлу.
- Регулирование скорости и высоты звука в реальном времени.
- Сохранение настроенных аудиотреков и экспорт их для дальнейшего использования.
- Дополнительные аудиоэффекты: эквалайзер, реверберацию и другие эффекты для настройки звука.
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