Up Tempo – музыкальный редактор, предназначенный для изменения скорости воспроизведения звука и высоты тона аудиофайлов. С помощью этого приложения можно легко разделить аудиотреки на вокал и инструменты.

Предлагает ряд полезных инструментов, таких как музыкальный лупер для точного зацикливания определённых фрагментов песни, а также просмотр формы волны для точной навигации по аудиофайлу. Приложение позволяет изменять скорость и высоту звука в реальном времени, что удобно для тренировок и репетиций.

Список основных возможностей Up Tempo: