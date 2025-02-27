Up Tempo для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:3.1.0 | Сообщить о новой версии
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ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
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Категория:Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:25.02 Мб
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Up Tempo – музыкальный редактор, предназначенный для изменения скорости воспроизведения звука и высоты тона аудиофайлов. С помощью этого приложения можно легко разделить аудиотреки на вокал и инструменты.

Предлагает ряд полезных инструментов, таких как музыкальный лупер для точного зацикливания определённых фрагментов песни, а также просмотр формы волны для точной навигации по аудиофайлу. Приложение позволяет изменять скорость и высоту звука в реальном времени, что удобно для тренировок и репетиций.

Список основных возможностей Up Tempo:

  • Разделение трека на вокал и инструменты.
  • Изменение тональности песни.
  • Поддержка различных аудиоформатов.
  • Изменение скорость воспроизведения аудиофайла для точной настройки темпа.
  • Установка точек зацикливания для удобной работы с фрагментами песни.
  • Масштабирование и детализация формы волны для точной навигации по аудиофайлу.
  • Регулирование скорости и высоты звука в реальном времени.
  • Сохранение настроенных аудиотреков и экспорт их для дальнейшего использования.
  • Дополнительные аудиоэффекты: эквалайзер, реверберацию и другие эффекты для настройки звука.
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