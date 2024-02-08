SeriesGuide для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|71.0.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Uwe Trottmann Soft
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|8,56 Мб
|СКАЧАТЬ
SeriesGuide - это удобное приложение для управления вашими сериалами и фильмами. С его помощью вы можете не только находить новые интересные сериалы и фильмы для просмотра, но и отслеживать прогресс просмотра, получать уведомления о выходе новых эпизодов, а также создавать резервные копии и синхронизировать их между всеми вашими устройствами.
Основные возможности приложения SeriesGuide:
- Поиск и отслеживание сериалов и фильмов: Найдите новые сериалы и фильмы для просмотра, исследуйте популярные и похожие на ваши предпочтения телешоу.
- Отслеживание просмотра: Следите за тем, что вы уже посмотрели, и отмечайте просмотренные эпизоды и фильмы, чтобы всегда быть в курсе.
- Уведомления о новых сериях: Получайте уведомления о выходе новых эпизодов ваших любимых сериалов, чтобы ничего не пропустить.
- Резервное копирование и синхронизация: Создавайте резервные копии ваших списков сериалов и фильмов и синхронизируйте их между всеми ваши устройствами для удобства использования.
- Интеграция с Trakt: Подключите свою учетную запись Trakt для доступа к вашим спискам просмотров и коллекции, а также синхронизируйте данные между различными устройствами и медиа-центрами.
- Расширения: Добавьте функциональность с помощью расширений от сторонних разработчиков или создайте собственное расширение с помощью предоставленного API.
- Приложение SeriesGuide абсолютно бесплатно и не содержит рекламы, а также предоставляет открытый исходный код для прозрачности и доверия пользователей.
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Admin
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