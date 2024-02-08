SeriesGuide - это удобное приложение для управления вашими сериалами и фильмами. С его помощью вы можете не только находить новые интересные сериалы и фильмы для просмотра, но и отслеживать прогресс просмотра, получать уведомления о выходе новых эпизодов, а также создавать резервные копии и синхронизировать их между всеми вашими устройствами.

Основные возможности приложения SeriesGuide: