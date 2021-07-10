IMDb для Android
|Оценка:
|3.67/5 голосов - 3
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|8.4.4.108440402 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|IMDb
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 2 338 | Статистика
|Размер:
|30,85 Мб
|СКАЧАТЬ
IMDb — клиент для доступа к сайту IMDb, на котором содержится информация о сотнях тысяч фильмов, телевизионных шоу, актерах, режиссерах.
Вы сможете узнать какие фильмы популярны сейчас, какие актеры празднуют свой день рождения сегодня, просмотреть трейлеры и описания к фильмам, отзывы других посетителей сайта. Всего в каталоге приложения присутствуют более 3 млн. фильмов и шоу.
Кроме этого у вас есть возможность оценить фильмы и телешоу (доступно после авторизации).
Авторизация также дает возможность добавлять фильмы и сериалы в список и получать уведомления о выходах новых серий, расписании показов и т.д.
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