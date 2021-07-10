IMDb для Android

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Оценка: 3.67/5 голосов - 3
Лицензия: Бесплатная
Версия:8.4.4.108440402 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):0 / 2 338 | Статистика
Размер:30,85 Мб
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IMDb — клиент для доступа к сайту IMDb, на котором содержится информация о сотнях тысяч фильмов, телевизионных шоу, актерах, режиссерах.

Вы сможете узнать какие фильмы популярны сейчас, какие актеры празднуют свой день рождения сегодня, просмотреть трейлеры и описания к фильмам, отзывы других посетителей сайта. Всего в каталоге приложения присутствуют более 3 млн. фильмов и шоу.

Кроме этого у вас есть возможность оценить фильмы и телешоу (доступно после авторизации). 

Авторизация также дает возможность добавлять фильмы и сериалы в список и получать уведомления о выходах новых серий, расписании показов и т.д.

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