Wiseplay для Android

Описание
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Оценка: 4.50/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:8.1.26 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Плееры
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 152 | Статистика
Размер:55.85 Мб
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Wiseplay - бесплатный мультимедиа плеер с простым интуитивным интерфейсом, поддерживающий большое количество видео форматов и позволяющий воспроизводить плейлисты. Присутствует возможность воспроизводить совместимый контент с мобильного устройства на телевизоре с помощью DNLA или Chromecast.

Основные возможности приложения:

  • Поддержка воспроизведения большинства популярных форматов видео, как AAC, AVI, ASF, DIVX, FLV, H264, HEVC, M3U8, MKV, MOV, MP3, MP4, MPG, Ogg, RM, RMVB, TS, WMV, как локально, так и с сетевых устройств с использованием протоколов HTTP, HTTPS, MMS, RTMP и RTSP.
  • Поддержка плейлистов w3u и m3u.
  • Возможность воспроизводить совместимый контент с мобильного устройства на телевизоре с помощью DNLA или Chromecast.
  • Полноценная адаптация к телевизорам и устройством под управлением Android TV.
  • Возможность воспроизведения видео в формате виртуальной реальности 3D.
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