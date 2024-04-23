Wiseplay для Android
|Оценка:
|4.50/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|8.1.26 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Mulgoi
|Категория:
|Плееры
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 152 | Статистика
|Размер:
|55.85 Мб
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Wiseplay - бесплатный мультимедиа плеер с простым интуитивным интерфейсом, поддерживающий большое количество видео форматов и позволяющий воспроизводить плейлисты. Присутствует возможность воспроизводить совместимый контент с мобильного устройства на телевизоре с помощью DNLA или Chromecast.
Основные возможности приложения:
- Поддержка воспроизведения большинства популярных форматов видео, как AAC, AVI, ASF, DIVX, FLV, H264, HEVC, M3U8, MKV, MOV, MP3, MP4, MPG, Ogg, RM, RMVB, TS, WMV, как локально, так и с сетевых устройств с использованием протоколов HTTP, HTTPS, MMS, RTMP и RTSP.
- Поддержка плейлистов w3u и m3u.
- Возможность воспроизводить совместимый контент с мобильного устройства на телевизоре с помощью DNLA или Chromecast.
- Полноценная адаптация к телевизорам и устройством под управлением Android TV.
- Возможность воспроизведения видео в формате виртуальной реальности 3D.
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