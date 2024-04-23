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Абсолютно бесплатный, простой и мощный HD-видеоплеер с поддержкой любых видеоформатов, как...

Wiseplay - бесплатный мультимедиа плеер с простым интуитивным интерфейсом, поддерживающий большое количество видео форматов и позволяющий воспроизводить плейлисты. Присутствует возможность воспроизводить совместимый контент с мобильного устройства на телевизоре с помощью DNLA или Chromecast.

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