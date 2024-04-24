Mobills для Android
|Оценка:
|4.50/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.141.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|MobillsLabs
|Категория:
|Финансы, учет
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 739 | Статистика
|Размер:
|27.16 Мб
|СКАЧАТЬ
Mobilis - приложение для контроля за личными финансами, благодаря которому можно с легкостью управлять своим бюджетом и не остаться без денег в конце месяца.
Программа позволяет контролировать доходы и расходы, управлять кредитными картами, отслеживать лимиты, общую сумму задолженности, анализировать свои финансы с помощью наглядных графиков и подробных отчетов, устанавливать цели по категориям, отслеживать расходы в течение всего месяца и многое другое. Также присутствуют уведомления о необходимости оплаты счетов.
Особенности приложения:
- Менеджер кредитных карт.
- Цели и бюджет.
- Персонализированные графики и отчеты.
- Продвинутые фильтры по счетам, категориям и меткам.
- Синхронизация с облаком.
- Менеджер финансовых целей.
- Расходы по геопозиции (требуется доступ к местоположению).
- Хранение чеков на покупки.
- Считывание QR-кодов для импорта расходов.
- Экспорт и импорт таблиц в EXCEL, OFX и PDF (требуется разрешение на доступ к файлам).
- Предупреждения об оплате счетов (по электронной почте).
- Месячные и годовые графики денежного потока.
- Контроль задолженностей.
Приват24 – установите филиал ПриватБанка на свое устройство. С помощью программы...
QIWI - при помощи этого приложения вы сможете в считанные секунды оплатить коммунальные...
Сбербанк Онлайн – приложение позволяет оплачивать различные товары и услуги, включая...
Отличная возможность быстро и легко оплачивать покупки с помощью телефона, не тратя время...
Удобное Android-приложение мобильного банка без отделений Monobank. Присутствует возможность...
Безопасный и надежный криптокошелек для Android, благодаря которому можно мгновенно...
Отзывы о программе Mobills
Admin
Отзывов о программе Mobills 5.141.1 пока нет, можете добавить...