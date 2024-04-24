Mobilis - приложение для контроля за личными финансами, благодаря которому можно с легкостью управлять своим бюджетом и не остаться без денег в конце месяца.

Программа позволяет контролировать доходы и расходы, управлять кредитными картами, отслеживать лимиты, общую сумму задолженности, анализировать свои финансы с помощью наглядных графиков и подробных отчетов, устанавливать цели по категориям, отслеживать расходы в течение всего месяца и многое другое. Также присутствуют уведомления о необходимости оплаты счетов.

Особенности приложения: