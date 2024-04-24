Mobills для Android

Описание
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Оценка: 4.50/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:5.141.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Финансы, учет
Загрузок (сегодня/всего):0 / 739 | Статистика
Размер:27.16 Мб
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Mobilis - приложение для контроля за личными финансами, благодаря которому можно с легкостью управлять своим бюджетом и не остаться без денег в конце месяца.

Программа позволяет контролировать доходы и расходы, управлять кредитными картами, отслеживать лимиты, общую сумму задолженности, анализировать свои финансы с помощью наглядных графиков и подробных отчетов, устанавливать цели по категориям, отслеживать расходы в течение всего месяца и многое другое. Также присутствуют уведомления о необходимости оплаты счетов.

Особенности приложения:

  • Менеджер кредитных карт.
  • Цели и бюджет.
  • Персонализированные графики и отчеты.
  • Продвинутые фильтры по счетам, категориям и меткам.
  • Синхронизация с облаком.
  • Менеджер финансовых целей.
  • Расходы по геопозиции (требуется доступ к местоположению).
  • Хранение чеков на покупки.
  • Считывание QR-кодов для импорта расходов.
  • Экспорт и импорт таблиц в EXCEL, OFX и PDF (требуется разрешение на доступ к файлам).
  • Предупреждения об оплате счетов (по электронной почте).
  • Месячные и годовые графики денежного потока.
  • Контроль задолженностей.
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