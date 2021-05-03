Bluecoins для Android
|Оценка:
|4.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|11.14.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Украинский
|Разработчик:
|Mabuhay Software
|Категория:
|Финансы, учет
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 483 | Статистика
|Размер:
|17,72 Мб
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Bluecoins - функциональный инструмент для отслеживания расходов и планирования семейного бюджета. Приложение предлагает пользователю все необходимые функции, включая облачную синхронизацию и мультивалютность.
Основные возможности:
- Настройка еженедельных, двухнедельных, ежемесячных, квартальных и годовых бюджетных планов.
- Ежемесячный календарь.
- Расходы, доходы и чистая прибыль.
- Движение денежных средств.
- Отслеживание расходов по целевому бюджету.
- Инструменты управления кредитной картой.
- Импорт транзакций из QIF или Excel (CSV) вашего банка.
- Возможность прикреплять фотографии или любые файлы (например, pdf).
- Настройка банковского SMS-обнаружения для быстрой записи транзакции при получении SMS-сообщений.
- Планирование оплат за коммунальные услуги, счетов и платежей.
- Резервное копирование и синхронизация данных с помощью Google Диска или DropBox.
- Доступ к вашим данным с разных устройств.
- Установка транзакций или счетов в любой валюте.
- Поддержка 100 криптовалют (биткойн, ethereum и пр.).
- Встроенный загрузчик обменного курса.
- Безопасность отпечатков пальцев и паролей.
- Экспорт отчетов в PDF, Excel и HTML.
- 7 различных тем пользовательского интерфейса.
- Мощная поисковая система.
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Admin
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