Bluecoins для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:11.14.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский, Украинский
Разработчик:
Категория:Финансы, учет
Загрузок (сегодня/всего):0 / 483 | Статистика
Размер:17,72 Мб
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Bluecoins - функциональный инструмент для отслеживания расходов и планирования семейного бюджета. Приложение предлагает пользователю все необходимые функции, включая облачную синхронизацию и мультивалютность.

Основные возможности:

  • Настройка еженедельных, двухнедельных, ежемесячных, квартальных и годовых бюджетных планов.
  • Ежемесячный календарь.
  • Расходы, доходы и чистая прибыль.
  • Движение денежных средств.
  • Отслеживание расходов по целевому бюджету.
  • Инструменты управления кредитной картой.
  • Импорт транзакций из QIF или Excel (CSV) вашего банка.
  • Возможность прикреплять фотографии или любые файлы (например, pdf).
  • Настройка банковского SMS-обнаружения для быстрой записи транзакции при получении SMS-сообщений.
  • Планирование оплат за коммунальные услуги, счетов и платежей.
  • Резервное копирование и синхронизация данных с помощью Google Диска или DropBox.
  • Доступ к вашим данным с разных устройств.
  • Установка транзакций или счетов в любой валюте.
  • Поддержка 100 криптовалют (биткойн, ethereum и пр.).
  • Встроенный загрузчик обменного курса.
  • Безопасность отпечатков пальцев и паролей.
  • Экспорт отчетов в PDF, Excel и HTML.
  • 7 различных тем пользовательского интерфейса.
  • Мощная поисковая система.
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