Spendee для Android
|Оценка:
|4.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.0.27 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|SPENDEE s.r.o.
|Категория:
|Финансы, учет
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 464 | Статистика
|Размер:
|62,54 Мб
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Spendee - мощное приложение для планирования бюджета, которое отслеживает расходы, оптимизирует Ваш бюджет и помогает сэкономить деньги.
Программа предлагает пользователю все необходимые инструменты для контроля за своими финансами, как например умное бюджетирование, отчеты о доходах и расходах, возможность сортировки по местам, категориям и кошелькам, несколько общих кошельков, безопасная синхронизация данных и многое другое.
Основные возможности приложения:
- Возможность следить за расходами вручную или безопасно подключить личный банковский счет.
- Легкое и быстрое добавление расходов.
- Наглядная и красочная инфографика Ваших доходов и расходов.
- Возможность создавать общие аккаунты для Вашей семьи и друзей.
- Поддержка нескольких валют одновременно.
- Настраиваемые кошельки для особых случаев, таких как отпуск, годовщина, свадьба, покупка авто и другие.
- Безопасная синхронизация данных.
- исправлены ошибки
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