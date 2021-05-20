Spendee для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 4.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:5.0.27 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Финансы, учет
Загрузок (сегодня/всего):0 / 464 | Статистика
Размер:62,54 Мб
СКАЧАТЬ
Spendee скриншот № 1
Spendee скриншот № 2
Spendee скриншот № 3
Spendee скриншот № 4

Spendee - мощное приложение для планирования бюджета, которое отслеживает расходы, оптимизирует Ваш бюджет и помогает сэкономить деньги.

Программа предлагает пользователю все необходимые инструменты для контроля за своими финансами, как например умное бюджетирование, отчеты о доходах и расходах, возможность сортировки по местам, категориям и кошелькам, несколько общих кошельков, безопасная синхронизация данных и многое другое.

Основные возможности приложения:

  • Возможность следить за расходами вручную или безопасно подключить личный банковский счет.
  • Легкое и быстрое добавление расходов.
  • Наглядная и красочная инфографика Ваших доходов и расходов.
  • Возможность создавать общие аккаунты для Вашей семьи и друзей.
  • Поддержка нескольких валют одновременно.
  • Настраиваемые кошельки для особых случаев, таких как отпуск, годовщина, свадьба, покупка авто и другие.
  • Безопасная синхронизация данных.
Что нового в Spendee 5.0.27?
  • исправлены ошибки
ТОП-сегодня раздела "Финансы, учет"
 

скачать EasyPayEasyPay 4.2.71

Простое и удобное в использовании Android-приложение, которое позволит Вам оплатить нужную...

скачать MonobankMonobank 1.36.3

Удобное Android-приложение мобильного банка без отделений Monobank. Присутствует возможность...

скачать Сбербанк ОнлайнСбербанк Онлайн 12.0.0

Сбербанк Онлайн – приложение позволяет оплачивать различные товары и услуги, включая...

скачать Учет товаров-простой складУчет товаров-простой склад 2.0.78

Удобная в использовании программа, которая позволяет вести простой учет товаров дома, на...

скачать Приват24Приват24 6.29.00

Приват24 – установите филиал ПриватБанка на свое устройство. С помощью программы...

скачать Битрикс24Битрикс24 5.2.1 (661)

Приложение для смартфонов и планшетов под управлением ОС Android, которое позволяет...

Отзывы о программе Spendee

Admin

Отзывов о программе Spendee 5.0.27 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв