Spendee - мощное приложение для планирования бюджета, которое отслеживает расходы, оптимизирует Ваш бюджет и помогает сэкономить деньги.

Программа предлагает пользователю все необходимые инструменты для контроля за своими финансами, как например умное бюджетирование, отчеты о доходах и расходах, возможность сортировки по местам, категориям и кошелькам, несколько общих кошельков, безопасная синхронизация данных и многое другое.

Основные возможности приложения: