Kerish Doctor для Windows

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Оценка: 4.56/5 голосов - 130
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: 390 руб. | Купить
Ограничение:15 дней
Версия:2022 4.90 (14.03.2022) | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский, Украинский
Разработчик:
Категория:Настройка, оптимизация
Загрузок (сегодня/всего):6 / 34 029 | Статистика
Размер:47,84 Мб
Kerish Doctor скриншот № 1
Kerish Doctor скриншот № 2
Kerish Doctor скриншот № 3
Kerish Doctor скриншот № 4

Kerish Doctor - универсальный программный продукт предназначенный для ухода за компьютером, исправления ошибок системного реестра, оптимизации системы и ее очистки от мусора, защиты ПК от вирусов, потенциальных уязвимостей и контроля параметров безопасности.

Ключевые особенности:

  • Исправление ошибок системного реестра и сбоев Windows в реальном времени.
  • Оптимизация скорости работы системы.
  • Оптимизация настроек Windows и работы системных служб.
  • Оптимизация скорости интернет-соединения.
  • Обеспечивает безопасность системы, находя и уничтожая вирусы и другие зловредные программы.
  • Очистка дисков от цифрового "мусора" - временных файлов, которые не были удалены.
  • При смене букв дисков корректирует все ярлыки, настройки и записи в реестре.
  • Все исправления, касательно файлов заносит в журнал исправлений, откуда их можно восстановить.
  • Контроль температуры компьютера.
  • Удаление устаревшего кэша приложений.
  • Очистка недействительных разделов и ярлыков.
  • Ускорение игровых приложений.
  • Защита от вредоносных программ.
  • Устранение уязвимостей Windows и установленного ПО.
  • Контроль значимых событий ПК.
  • Наличие продвинутых и интеллектуальных алгоритмов диагностики.
Что нового в Kerish Doctor 2022 4.90 (14.03.2022)?
  • Новый дизайн интерфейса
  • Новый инструмент Дефрагментация дисков
  • Полная интеграция со S.M.A.R.T технологией дисков
  • Компонент Очистка дисков модернизирован до Оптимизация дисков: добавлена фоновая дефрагментация при простое ПК
  • Добавлено напоминание о появлении новых версий драйверов для устройств
  • Возможность добавлять ярлыки инструментов программы на рабочий стол правым кликом мыши
  • Добавлена возможность создания точек восстановления системы в расписании задач
  • Улучшен поиск уязвимостей в установленном ПО
  • Добавлена возможность сделать процесс приоритетным в инструменте Запущенные процессы
  • Добавлена оценка рейтинга дисков в инструмент Информация о системе
  • Добавлено много мелких улучшений
ТОП-сегодня раздела "Настройка, оптимизация"
 

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Отзывы о программе Kerish Doctor

Руслан про Kerish Doctor 2021 4.85 (22.01.2022) [10-02-2022]

Пользуюсь месяц с хвостиком! НА ВИНДЕ 11 ПРО работает как часы,
никаких пока проблем.
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Александр в ответ Руслан про Kerish Doctor 2021 4.85 (22.01.2022) [02-04-2022]

Редкое говно. Просто режет все можно, не стоит пользовать.
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Сергей про Kerish Doctor 2021 4.85 (28.11.2021) [23-01-2022]

Прочёл массу форумов и отзывов о Kerish Doctor.Пришёл к выводу: совершенно ненужная прога.Ломает "кряки",русификаторы,драйверы и прочее.Люди,которые привыкли пользоваться ПО бесплатно,не советую ставить Kerish Doctor.Потому как многие ваши любимые программы просто-напросто перестанут работать.
1 | 4 | Ответить

Жека про Kerish Doctor 2021 4.85 (04.11.2021) [09-12-2021]

Установил ее года два назад проблем с ней вообще никаких но не в кривых руках в ней есть игровой режим очень хорошая вещь с касперским не конфликтует за все время ее пользования не одного сбоя в работе пк не было
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Галина про Kerish Doctor 2021 4.85 [17-11-2021]

Программа отличная! Работает уже год,нареканий нет. ПК стол работать быстро и четко.
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саша про Kerish Doctor 2021 4.85 [07-11-2021]

пупер супер шмупер УРААА все на Манзовку!!!!!
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