Отзывы о программе Kerish Doctor

Жека

Установил ее года два назад проблем с ней вообще никаких но не в кривых руках в ней есть игровой режим очень хорошая вещь с касперским не конфликтует за все время ее пользования не одного сбоя в работе пк не было

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