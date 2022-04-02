Kerish Doctor для Windows
|Оценка:
|4.56/5 голосов - 130
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: 390 руб. | Купить
|Ограничение:
|15 дней
|Версия:
|2022 4.90 (14.03.2022) | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Украинский
|Разработчик:
|Kerish Products
|Категория:
|Настройка, оптимизация
|Загрузок (сегодня/всего):
|6 / 34 029 | Статистика
|Размер:
|47,84 Мб
Kerish Doctor - универсальный программный продукт предназначенный для ухода за компьютером, исправления ошибок системного реестра, оптимизации системы и ее очистки от мусора, защиты ПК от вирусов, потенциальных уязвимостей и контроля параметров безопасности.
Ключевые особенности:
- Исправление ошибок системного реестра и сбоев Windows в реальном времени.
- Оптимизация скорости работы системы.
- Оптимизация настроек Windows и работы системных служб.
- Оптимизация скорости интернет-соединения.
- Обеспечивает безопасность системы, находя и уничтожая вирусы и другие зловредные программы.
- Очистка дисков от цифрового "мусора" - временных файлов, которые не были удалены.
- При смене букв дисков корректирует все ярлыки, настройки и записи в реестре.
- Все исправления, касательно файлов заносит в журнал исправлений, откуда их можно восстановить.
- Контроль температуры компьютера.
- Удаление устаревшего кэша приложений.
- Очистка недействительных разделов и ярлыков.
- Ускорение игровых приложений.
- Защита от вредоносных программ.
- Устранение уязвимостей Windows и установленного ПО.
- Контроль значимых событий ПК.
- Наличие продвинутых и интеллектуальных алгоритмов диагностики.
- Новый дизайн интерфейса
- Новый инструмент Дефрагментация дисков
- Полная интеграция со S.M.A.R.T технологией дисков
- Компонент Очистка дисков модернизирован до Оптимизация дисков: добавлена фоновая дефрагментация при простое ПК
- Добавлено напоминание о появлении новых версий драйверов для устройств
- Возможность добавлять ярлыки инструментов программы на рабочий стол правым кликом мыши
- Добавлена возможность создания точек восстановления системы в расписании задач
- Улучшен поиск уязвимостей в установленном ПО
- Добавлена возможность сделать процесс приоритетным в инструменте Запущенные процессы
- Добавлена оценка рейтинга дисков в инструмент Информация о системе
- Добавлено много мелких улучшений
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Отзывы о программе Kerish Doctor
Руслан про Kerish Doctor 2021 4.85 (22.01.2022) [10-02-2022]
Пользуюсь месяц с хвостиком! НА ВИНДЕ 11 ПРО работает как часы,
никаких пока проблем.
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Александр в ответ Руслан про Kerish Doctor 2021 4.85 (22.01.2022) [02-04-2022]
Редкое говно. Просто режет все можно, не стоит пользовать.
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Сергей про Kerish Doctor 2021 4.85 (28.11.2021) [23-01-2022]
Прочёл массу форумов и отзывов о Kerish Doctor.Пришёл к выводу: совершенно ненужная прога.Ломает "кряки",русификаторы,драйверы и прочее.Люди,которые привыкли пользоваться ПО бесплатно,не советую ставить Kerish Doctor.Потому как многие ваши любимые программы просто-напросто перестанут работать.
1 | 4 | Ответить
Жека про Kerish Doctor 2021 4.85 (04.11.2021) [09-12-2021]
Установил ее года два назад проблем с ней вообще никаких но не в кривых руках в ней есть игровой режим очень хорошая вещь с касперским не конфликтует за все время ее пользования не одного сбоя в работе пк не было
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Галина про Kerish Doctor 2021 4.85 [17-11-2021]
Программа отличная! Работает уже год,нареканий нет. ПК стол работать быстро и четко.
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саша про Kerish Doctor 2021 4.85 [07-11-2021]