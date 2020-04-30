VKWorker для Windows

VKWorker 2.1

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Описание VKWorker 2.1Описание   Скачать VKWorker 2.1СКАЧАТЬ (10,35 Мб) Скриншоты VKWorker 2.1Скриншоты (1)   Статистика VKWorker 2.1Статистика   Отзывы о VKWorker 2.1Отзывы (0)  
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4.67 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 4.67 из 5
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VKWorker — абсолютно бесплатный и незаменимый инструмент с постоянно растущими возможностями для работы с социальной сетью ВКонтакте. Программа не требует ввода логина и пароля, работая только с ключом доступа. Благодаря системе шифрования Ваши данные остаются в безопасности.

Функция онлайн обновления программы позволяет поддерживать ее в актуальном состоянии и пользоваться новыми функциями сразу после их появления. Программа развивается и с новыми обновлениями становятся доступны новые функции. В настоящий момент можно использовать следующие из них:

  • подсчет количества «собак» в сообществе;
  • удаление «собак» из сообщества;
  • очистка стены сообщества от всех постов;
  • удаление всех участников сообщества;
  • подсчет количества «собак» среди друзей;
  • отписка от «собак» среди друзей;
  • отписка от всех друзей;
  • удаление всех постов со своей стены;
  • удаление ключа доступа из системы;
  • онлайн обновление программы.
Что нового в VKWorker 2.1?
  • поддержка последней версии API ВКонтакте
  • исправление ошибок
  • оптимизация программы
  • обновление библиотек
VKWorker
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)5 / 273
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
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Отзывы о программе VKWorker

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