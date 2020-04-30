Elpy 1.0
Бесплатное приложение для Windows 10, которое позволяет создать идеальную атмосферу для работы, развлечения или отдыха. Предлагается набор природных звуков, которые
Болтун 3.0
Болтун - это программа-собеседник, которая может поднять или испортить настроение.
Болтун - это виртуальный собеседник, который обладает зачатками (искусственного)
Крестик 2.0
Крестик - небольшая программа для создания полноценных схем вышивок крестиком из фотографий и картинок на Вашем компьютере
Nai 3.3.20.05.20
Система Nai на основе оригинального алгоритма nus представляет собой программы эмуляции искусственного интеллекта. Программа изначально ориентирована на ведение
Бисерок 2.0
Бисерок - программа для всех, кто увлекается вязанием из бисера и хочет создавать свои собственные схемы для плетения из любых фотографий и картинок
Graffiti Studio 2.0
Graffiti Studio - забавная программа для творческих и креативных людей, которая дает возможность попробовать себя в роли граффити-художника. В Ваше распоряжение