VKWorker — абсолютно бесплатный и незаменимый инструмент с постоянно растущими возможностями для работы с социальной сетью ВКонтакте. Программа не требует ввода логина и пароля, работая только с ключом доступа. Благодаря системе шифрования Ваши данные остаются в безопасности.

Функция онлайн обновления программы позволяет поддерживать ее в актуальном состоянии и пользоваться новыми функциями сразу после их появления. Программа развивается и с новыми обновлениями становятся доступны новые функции. В настоящий момент можно использовать следующие из них: