ViewRanger для Android

Описание
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Оценка: 4.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:10.11.32 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Карты - GPS
Загрузок (сегодня/всего):0 / 879 | Статистика
Размер:14,52 Мб
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ViewRanger - сборник маршрутных справочников, с возможностью скачивать подробные топографические карты и путешествовать, используя интегрированную навигационную систему.

Ключевые особенности приложения:

  • Наличие уникальной технологии дополненной реальности Skyline с помощью которой можно буквально оживить карту местности.
  • Загрузка топографических карт.
  • Глобальные карты местности от OpenStreetMap и OpenCycleMap.
  • Карты лыжных трасс, транспортные карты, аэроснимки Bing.
  • Дополнительные платные топографические карты для Европы, США, Канады и Новой Зеландии.
  • Создавайте и отслеживайте собственные маршруты или скачивайте готовые из огромной библиотеки пеших и велосипедных маршрутов, созданных участниками сообщества.
  • Точная система маршрутной навигации, использующая GPS вашего мобильного устройства.
  • Курс по компасу, расстояние и расчетное время до следующей точки или конца маршрута, координаты в нескольких форматах, навигация к достопримечательностям и пр.
  • Возможность работать с картами оффлайн.
  • Возможность записывать маршруты, просматривать их на карте в режиме реального времени и делиться с друзьями.
  • Возможность добавлять фотографии к маршруту прямо в пути из Flickr и Instagram.
  • Просмотр статистики маршрутов: расстояние, скорость, высота и пр.
  • Уникальная система отслеживания и отправки сведений о местоположении в реальном времени с защитой PIN-кодом, которая позволяет отправлять сведения друзьям и родным (BuddyBeacon).
  • Энергосберегающий режим.
  • Синхронизация устройств и многое другое.
Что нового в ViewRanger 10.11.32?
  • Подписка на путеводители, просмотр карт и статистики на умных часах.
  • Бесплатные и платные топографические карты.
  • Отслеживание прогресса (время, расстояние, подъем, координаты GPS и пр.). Просмотр статистики физической активности в программе Google Fit.
  • Направления по компасу (нужен встроенный компас).
  • Управление маршрутами.
  • Работа без телефона — на часах с поддержкой GPS.
  • Экономия заряда аккумулятора в экорежиме.
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