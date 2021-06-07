ViewRanger для Android
|Оценка:
|4.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|10.11.32 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Augmentra Ltd.
|Категории:
|Карты - GPS
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 879 | Статистика
|Размер:
|14,52 Мб
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ViewRanger - сборник маршрутных справочников, с возможностью скачивать подробные топографические карты и путешествовать, используя интегрированную навигационную систему.
Ключевые особенности приложения:
- Наличие уникальной технологии дополненной реальности Skyline с помощью которой можно буквально оживить карту местности.
- Загрузка топографических карт.
- Глобальные карты местности от OpenStreetMap и OpenCycleMap.
- Карты лыжных трасс, транспортные карты, аэроснимки Bing.
- Дополнительные платные топографические карты для Европы, США, Канады и Новой Зеландии.
- Создавайте и отслеживайте собственные маршруты или скачивайте готовые из огромной библиотеки пеших и велосипедных маршрутов, созданных участниками сообщества.
- Точная система маршрутной навигации, использующая GPS вашего мобильного устройства.
- Курс по компасу, расстояние и расчетное время до следующей точки или конца маршрута, координаты в нескольких форматах, навигация к достопримечательностям и пр.
- Возможность работать с картами оффлайн.
- Возможность записывать маршруты, просматривать их на карте в режиме реального времени и делиться с друзьями.
- Возможность добавлять фотографии к маршруту прямо в пути из Flickr и Instagram.
- Просмотр статистики маршрутов: расстояние, скорость, высота и пр.
- Уникальная система отслеживания и отправки сведений о местоположении в реальном времени с защитой PIN-кодом, которая позволяет отправлять сведения друзьям и родным (BuddyBeacon).
- Энергосберегающий режим.
- Синхронизация устройств и многое другое.
- Подписка на путеводители, просмотр карт и статистики на умных часах.
- Бесплатные и платные топографические карты.
- Отслеживание прогресса (время, расстояние, подъем, координаты GPS и пр.). Просмотр статистики физической активности в программе Google Fit.
- Направления по компасу (нужен встроенный компас).
- Управление маршрутами.
- Работа без телефона — на часах с поддержкой GPS.
- Экономия заряда аккумулятора в экорежиме.
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