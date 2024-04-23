FIT Radio для Android
|Оценка:
|4.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2024.03.07.1613 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Social Study Media LLC
|Категория:
|Радио
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 720 | Статистика
|Размер:
|81.61 Мб
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Fit Radio - удобное в использовании фитнес-приложение, которое предоставляет пользователям доступ к огромному количеству плейлистов различных музыкальных жанров, предлагая в любое время случайный выбор из 15-20 миксов в каждом из них.
Пользователи могут прослушивать широкий спектр ежедневно обновляющихся плей-листов: топ-40, рок, хип-хоп, хаус, EDM, инди и многое другое. Идеально подходит для тех, кто в движении!
Основные возможности:
- Более 25 жанров и станций.
- Тысячи индивидуальных миксов, которые не требуют загрузки или каких-то дополнительных действий.
- Плей-листы, составляемые ди-джеями.
- Новые ежедневные миксы.
- Неограниченное количество пропусков.
- Сортировка по жанру, ритму, виду тренировки.
- Миксы с последовательным ритмом, чтобы вы держали темп.
- Возможность делиться любимыми миксами и треками ди-джеев с друзьями.
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Отзывы о программе FIT Radio
Admin
Отзывов о программе FIT Radio 2024.03.07.1613 пока нет, можете добавить...