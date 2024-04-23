Fit Radio - удобное в использовании фитнес-приложение, которое предоставляет пользователям доступ к огромному количеству плейлистов различных музыкальных жанров, предлагая в любое время случайный выбор из 15-20 миксов в каждом из них.

Пользователи могут прослушивать широкий спектр ежедневно обновляющихся плей-листов: топ-40, рок, хип-хоп, хаус, EDM, инди и многое другое. Идеально подходит для тех, кто в движении!

Основные возможности: