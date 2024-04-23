FIT Radio для Android

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Оценка: 4.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2024.03.07.1613 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Радио
Загрузок (сегодня/всего):0 / 720 | Статистика
Размер:81.61 Мб
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Fit Radio - удобное в использовании фитнес-приложение, которое предоставляет пользователям доступ к огромному количеству плейлистов различных музыкальных жанров, предлагая в любое время случайный выбор из 15-20 миксов в каждом из них.

Пользователи могут прослушивать широкий спектр ежедневно обновляющихся плей-листов: топ-40, рок, хип-хоп, хаус, EDM, инди и многое другое. Идеально подходит для тех, кто в движении!

Основные возможности:

  • Более 25 жанров и станций.
  • Тысячи индивидуальных миксов, которые не требуют загрузки или каких-то дополнительных действий.
  • Плей-листы, составляемые ди-джеями.
  • Новые ежедневные миксы.
  • Неограниченное количество пропусков.
  • Сортировка по жанру, ритму, виду тренировки.
  • Миксы с последовательным ритмом, чтобы вы держали темп.
  • Возможность делиться любимыми миксами и треками ди-джеев с друзьями.
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Отзывы о программе FIT Radio

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Отзывов о программе FIT Radio 2024.03.07.1613 пока нет, можете добавить...

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