Hostelworld - отличное приложение для путешествий, с помощью которого можно осуществлять поиск и сравнивать более чем 36 000 хостелов, гостиниц и пансионов в более чем 170 странах по всему миру.

Данное приложение поможет в организации путешествия и предложит вам большой выбор вариантов проживания по лучшим ценам. Вы можете найти хостелы в наиболее популярных городах для любителей развлечься, таких как Санкт-Петербург, Прага, Берлин и Милан, или выбрать отдельный номер в одном из наиболее роскошных хостелов Европы. Также программа позволяет мгновенно бронировать жилье в любой точке мира.

Основные возможности: