Hostelworld для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|8.19.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Hostelworld.com
|Категории:
|Путеводители - другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 472 | Статистика
|Размер:
|82,31 Мб
|СКАЧАТЬ
Hostelworld - отличное приложение для путешествий, с помощью которого можно осуществлять поиск и сравнивать более чем 36 000 хостелов, гостиниц и пансионов в более чем 170 странах по всему миру.
Данное приложение поможет в организации путешествия и предложит вам большой выбор вариантов проживания по лучшим ценам. Вы можете найти хостелы в наиболее популярных городах для любителей развлечься, таких как Санкт-Петербург, Прага, Берлин и Милан, или выбрать отдельный номер в одном из наиболее роскошных хостелов Европы. Также программа позволяет мгновенно бронировать жилье в любой точке мира.
Основные возможности:
- Возможность бесплатного скачивания и неограниченного использования;
- Отсутствие сборов за бронирование или неожиданных скрытых расходов, а также более 36 000 уникальных хостелов, гостиниц и пансионов по всему миру;
- Переводите на 43 языка и разрушайте языковые барьеры при помощи функции «Разговаривая со всем миром»;
- Используйте ваше местоположение, чтобы найти хостел поблизости. Просматривайте объекты размещения на карте или осуществляйте поиск по городу и дате.
- Фотографии объектов и более 10 миллионов клиентских отзывов помогут вам сделать правильный выбор;
- Вы можете фильтровать результаты поиска по цене и типу объекта, рейтингу, названию и цене;
- Просматривайте детали бронирования, настраивайте напоминания и получайте инструкции по проезду к месту проживания прямо в приложении;
- Сохраните свой пароль в Google Smart Lock, чтобы удобно входить в приложение.
MAPS.ME – с бесплатными офлайновыми картами вы всегда сможете проложить маршрут, независимо...
Яндекс.Навигатор – полезное приложение покажет кратчайшую дорогу, учитывая пробки,...
2GIS (2ГИС) – объединяет в себе возможности справочника и навигатора. Тут вы найдете список...
Барселона Путеводитель - приложение для Android, которое является полноценным...
Azbo Audio Tour - удобное приложение для Android, которое будет полезно пользователям, готовящимся к...
Приложение TripAdvisor, несомненно, заинтересует тех, кто увлекается путешествиями по всему...
Отзывы о программе Hostelworld
Admin
Отзывов о программе Hostelworld 8.19.0 пока нет, можете добавить...