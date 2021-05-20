Hostelworld для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:8.19.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Путеводители - другое
Загрузок (сегодня/всего):0 / 472 | Статистика
Размер:82,31 Мб
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Hostelworld - отличное приложение для путешествий, с помощью которого можно осуществлять поиск и сравнивать более чем 36 000 хостелов, гостиниц и пансионов в более чем 170 странах по всему миру.

Данное приложение поможет в организации путешествия и предложит вам большой выбор вариантов проживания по лучшим ценам. Вы можете найти хостелы в наиболее популярных городах для любителей развлечься, таких как Санкт-Петербург, Прага, Берлин и Милан, или выбрать отдельный номер в одном из наиболее роскошных хостелов Европы. Также программа позволяет мгновенно бронировать жилье в любой точке мира.

Основные возможности:

  • Возможность бесплатного скачивания и неограниченного использования;
  • Отсутствие сборов за бронирование или неожиданных скрытых расходов, а также более 36 000 уникальных хостелов, гостиниц и пансионов по всему миру;
  • Переводите на 43 языка и разрушайте языковые барьеры при помощи функции «Разговаривая со всем миром»;
  • Используйте ваше местоположение, чтобы найти хостел поблизости. Просматривайте объекты размещения на карте или осуществляйте поиск по городу и дате.
  • Фотографии объектов и более 10 миллионов клиентских отзывов помогут вам сделать правильный выбор;
  • Вы можете фильтровать результаты поиска по цене и типу объекта, рейтингу, названию и цене;
  • Просматривайте детали бронирования, настраивайте напоминания и получайте инструкции по проезду к месту проживания прямо в приложении;
  • Сохраните свой пароль в Google Smart Lock, чтобы удобно входить в приложение.
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Отзывы о программе Hostelworld

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