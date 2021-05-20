Fruit Master для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.5 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Ketchapp
|Категория:
|Аркады и 2D
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 543 | Статистика
|Размер:
|43,7 Мб
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Fruit Master – увлекательный таймкиллер от студии Ketchapp, по геймплею сильно напоминающий популярную игру Fruit Ninja. Игроку необходимо нарезать фрукты для коктейля, причем инструментом для этого служат метательные ножи и сюрикэны.
Поражайте вращающиеся фрукты, демонстрируя меткость и точность бросков. Чем больше разрежете фруктов за один раз, тем больше баллов получите. Для завершения уровня необходимо собрать 3 коктейля. Причем промахиваться не стоит, ведь каждый неточный бросок отправляет вас проходить уровень сначала.
За заработанные баллы можно разблокировать новые орудия шинковки фруктов, различные виды сюрикенов, ножей и всего что может летать и резать. Проверьте свои силы! Сможете ли вы пройти все 100 уровней?
- Исправление ошибок
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