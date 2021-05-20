Fruit Master для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.5 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Аркады и 2D
Загрузок (сегодня/всего):0 / 543 | Статистика
Размер:43,7 Мб
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Fruit Master – увлекательный таймкиллер от студии Ketchapp, по геймплею сильно напоминающий популярную игру Fruit Ninja. Игроку необходимо нарезать фрукты для коктейля, причем инструментом для этого служат метательные ножи и сюрикэны.

Поражайте вращающиеся фрукты, демонстрируя меткость и точность бросков. Чем больше разрежете фруктов за один раз, тем больше баллов получите. Для завершения уровня необходимо собрать 3 коктейля. Причем промахиваться не стоит, ведь каждый неточный бросок отправляет вас проходить уровень сначала.

За заработанные баллы можно разблокировать новые орудия шинковки фруктов, различные виды сюрикенов, ножей и всего что может летать и резать. Проверьте свои силы! Сможете ли вы пройти все 100 уровней?

Что нового в Fruit Master 1.0.5?
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