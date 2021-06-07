Программы для Android » Игры » Экшен и 3D » Zombie Gunship Survival 1.6.28

Zombie Gunship Survival для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.6.28 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Экшен и 3D
Загрузок (сегодня/всего):0 / 536 | Статистика
Размер:50,36 Мб
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Zombie Gunship Survival скриншот № 2
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Zombie Gunship Survival скриншот № 4

Zombie Gunship Survival - после очередного зомби-апокалипсиса у человечества практически нет никаких шансов на выживание. Но есть Вы и Ваш Lockheed AC-130 - летающая гроза всех зомби. И у последних из выживших забрезжил лучик надежды и они сплотились под вашим чутким руководством, отбиваясь от наседающих орд нежити.

Присутствует возможность управлять группами выживших военных и обеспечивать их огневой поддержкой с воздуха. Собирайте реалистичное оружие, повышайте эффективность отстрела зомби, стройте и укрепляйте базу, а также защищайте ее от полчищ ходячих мертвецов и прочей ожившей мерзости.

Особенности игры:

  • Восхитительная графика, увлекательные сценарии и реалистичное вооружение.
  • Собирайте реалистичное оружие и повышайте эффективность отстрела зомби.
  • Обеспечивайте поддержку с воздуха и возглавляйте группы выживших военных.
  • Перестройте удаленное взлетное поле под базу для боевых операций.
  • Защитите свою базу от полчищ зомби.
  • Выживайте в этом опасном мире, истребляя врагов с воздуха!
Что нового в Zombie Gunship Survival 1.6.28?
  • Обновления кампании: 2 новых сценария повышенной сложности добавлены в кампанию «Свалка».
  • Исправлено несколько незначительных ошибок.
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