Zombie Gunship Survival - после очередного зомби-апокалипсиса у человечества практически нет никаких шансов на выживание. Но есть Вы и Ваш Lockheed AC-130 - летающая гроза всех зомби. И у последних из выживших забрезжил лучик надежды и они сплотились под вашим чутким руководством, отбиваясь от наседающих орд нежити.

Присутствует возможность управлять группами выживших военных и обеспечивать их огневой поддержкой с воздуха. Собирайте реалистичное оружие, повышайте эффективность отстрела зомби, стройте и укрепляйте базу, а также защищайте ее от полчищ ходячих мертвецов и прочей ожившей мерзости.

Особенности игры: