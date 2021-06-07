Zombie Gunship Survival для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.6.28 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|flaregames GmbH
|Категория:
|Экшен и 3D
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 536 | Статистика
|Размер:
|50,36 Мб
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Zombie Gunship Survival - после очередного зомби-апокалипсиса у человечества практически нет никаких шансов на выживание. Но есть Вы и Ваш Lockheed AC-130 - летающая гроза всех зомби. И у последних из выживших забрезжил лучик надежды и они сплотились под вашим чутким руководством, отбиваясь от наседающих орд нежити.
Присутствует возможность управлять группами выживших военных и обеспечивать их огневой поддержкой с воздуха. Собирайте реалистичное оружие, повышайте эффективность отстрела зомби, стройте и укрепляйте базу, а также защищайте ее от полчищ ходячих мертвецов и прочей ожившей мерзости.
Особенности игры:
- Восхитительная графика, увлекательные сценарии и реалистичное вооружение.
- Собирайте реалистичное оружие и повышайте эффективность отстрела зомби.
- Обеспечивайте поддержку с воздуха и возглавляйте группы выживших военных.
- Перестройте удаленное взлетное поле под базу для боевых операций.
- Защитите свою базу от полчищ зомби.
- Выживайте в этом опасном мире, истребляя врагов с воздуха!
- Обновления кампании: 2 новых сценария повышенной сложности добавлены в кампанию «Свалка».
- Исправлено несколько незначительных ошибок.
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