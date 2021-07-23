N.O.V.A. - Наследие - Главный герой вновь призван в НОВА что бы сразится с инопланетянами, напавшими на космический корабль, в котором Кэл Уорден прибывал. В игре вы будете вынуждены вновь одеть мобильный бронекостюм и встать на защиту Управления Колоний.

При поддержке персонального ИИ-ассистента, Елены, вы выйдете на бой за будущее человечества против инопланетных захватчиков и параллельно разгадайте тайну, кто, или что стоит за их внезапным нападением.

Особености игры

Кастомизация оружия.

Добавляйте ядра костюма что бы активировать различные бонусы позволяющие убивать и захватывать намного эффективнее.

Возможность пройти спрецоперации, а так же "Задание Тени"

Онлайн режим: