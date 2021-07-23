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N.O.V.A. — Наследие для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:5.8.3c | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Экшен и 3D
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:45,08 Мб
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N.O.V.A. — Наследие скриншот № 2
N.O.V.A. — Наследие скриншот № 3
N.O.V.A. — Наследие скриншот № 4

N.O.V.A. - Наследие - Главный герой вновь призван в НОВА что бы сразится с инопланетянами, напавшими на космический корабль, в котором Кэл Уорден прибывал. В игре вы будете вынуждены вновь одеть мобильный бронекостюм и встать на защиту Управления Колоний.

При поддержке персонального ИИ-ассистента, Елены, вы выйдете на бой за будущее человечества против инопланетных захватчиков и параллельно разгадайте тайну, кто, или что стоит за их внезапным нападением.

Особености игры

  • Кастомизация оружия.
  • Добавляйте ядра костюма что бы активировать различные бонусы позволяющие убивать и захватывать намного эффективнее.
  • Возможность пройти спрецоперации, а так же "Задание Тени"

Онлайн режим: 

  • Дезматч: выживете среди 8 игроков, и станьте лучшим!
  • Командный бой: попробуйте различные тактики и оружие в боях 4 на 4 игрока что бы выбрать свой стиль игры!
  • Своя игра: создайте свою игру с паролем, и играйте с друзьями, либо играйте без него!
Что нового в N.O.V.A. — Наследие 5.8.3c?

  • Устранены мелкие недоработки

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