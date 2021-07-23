N.O.V.A. — Наследие для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.8.3c | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Gameloft
|Категория:
|Экшен и 3D
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|45,08 Мб
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N.O.V.A. - Наследие - Главный герой вновь призван в НОВА что бы сразится с инопланетянами, напавшими на космический корабль, в котором Кэл Уорден прибывал. В игре вы будете вынуждены вновь одеть мобильный бронекостюм и встать на защиту Управления Колоний.
При поддержке персонального ИИ-ассистента, Елены, вы выйдете на бой за будущее человечества против инопланетных захватчиков и параллельно разгадайте тайну, кто, или что стоит за их внезапным нападением.
Особености игры
- Кастомизация оружия.
- Добавляйте ядра костюма что бы активировать различные бонусы позволяющие убивать и захватывать намного эффективнее.
- Возможность пройти спрецоперации, а так же "Задание Тени"
Онлайн режим:
- Дезматч: выживете среди 8 игроков, и станьте лучшим!
- Командный бой: попробуйте различные тактики и оружие в боях 4 на 4 игрока что бы выбрать свой стиль игры!
- Своя игра: создайте свою игру с паролем, и играйте с друзьями, либо играйте без него!
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Устранены мелкие недоработки
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