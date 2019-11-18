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Annelids: Online battle для Android

Annelids: Online battle 1.115.1 для Android

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Описание Annelids: Online battle 1.115.1 для AndroidОписание   Скачать Annelids: Online battle 1.115.1 для AndroidСКАЧАТЬ (16,56 Мб) Скриншоты Annelids: Online battle 1.115.1 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Annelids: Online battle 1.115.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Annelids: Online battle 1.115.1 для AndroidОтзывы (0)  
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Annelids: Online battle - захватывающий и динамичный 2D экшен, в котором игрокам предлагается управлять боевыми червяками вооружёнными до зубов, самыми различными видами смертоносных гаджетов и механизмов.

Используется не классическая, чисто позиционная тактика сражений, а максимально динамичная. Ройте ходы, минируйте, совершайте неожиданные атаки, а так же многое другое для достижения единоличной победы.

Ключевые особенности:

  • Большой выбор режимов игры.
  • 68 миссий, 17 карт, 33 уникальных видов оружия.
  • Возможность играть до 6 игроков одновременно.
  • PvP и кооперативные режимы.
  • Широкий выбор оружия в борьбе с врагами.
  • Большой выбор миссий на прохождение, а также карт, в которых будет проходить игра.
Annelids: Online battle
Annelids: Online battle
Annelids: Online battle
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыЭкшен и 3D
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