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Dead by Daylight Mobile для Android

Dead by Daylight Mobile 3.7.20 для Android

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Описание Dead by Daylight Mobile 3.7.20 для AndroidОписание   Скачать Dead by Daylight Mobile 3.7.20 для AndroidСКАЧАТЬ (47,98 Мб) Скриншоты Dead by Daylight Mobile 3.7.20 для AndroidСкриншоты (2)   Статистика Dead by Daylight Mobile 3.7.20 для AndroidСтатистика   Отзывы о Dead by Daylight Mobile 3.7.20 для AndroidОтзывы (0)  
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Dead by Daylight Mobile - асимметричная многопользовательская игра в жанре survival horror, в которой четыре товарища должны приложить максимум усилий, чтобы выжить в охотничьих угодьях беспощадного и пугающего маньяка-убийцы. Игроки могут выступают в роли как убийцы, так и выживших.

Ключевые возможности Dead by Daylight Mobile:

  • Играйте с друзьями. Пятеро игроков собираются в одних охотничьих угодьях, за каждым углом поджидают сюрпризы и незабываемые страшилки!
  • Асимметричный игровой процесс - игроки могут примерить на себя роль как безумного убийцы, так и неуловимого выжившего.
  • Культовые персонажи. Можно поиграть за легендарных убийц из любимых фильмов ужасов, как например «Пила», «Хэллоуин» и пр.
  • Непредсказуемые матчи, случайно генерируемые карты, выбор навыков для персонажей вручную.
  • Возможность изменять внешность любимых персонажей при помощи косметических предметов: одежда и аксессуары позволят каждому игроку проявить свою индивидуальность.
Dead by Daylight Mobile
Dead by Daylight Mobile
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЭкшен и 3D
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Отзывы о программе Dead by Daylight Mobile

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