Google Podcasts для Android

Google Podcasts 1.0.0.256880794 для Android

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Описание Google Podcasts 1.0.0.256880794 для AndroidОписание   Скачать Google Podcasts 1.0.0.256880794 для AndroidСКАЧАТЬ (540 Кб) Скриншоты Google Podcasts 1.0.0.256880794 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Google Podcasts 1.0.0.256880794 для AndroidСтатистика   Отзывы о Google Podcasts 1.0.0.256880794 для AndroidОтзывы (0)  
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Google Podcasts – бесплатное Android-приложение, с помощью которого можно бесплатно слушать подкасты, подписываться на них, а также скачивать выпуски на свое устройство для прослушивания в офлайн-режиме.

Присутствует возможность синхронизироваться со другими устройствами и продолжить воспроизведение с того места, на котором остановились. Также можно искать подкасты с помощью Google Поиска и Ассистента.

Ключевые особенности приложения:

  • Множество подкастов и настроек.
  • Возможность подписываться на подкасты и слушать их бесплатно.
  • Настройка скоростиь воспроизведения и наличие функции пропуска пауз.
  • Синхронизация со всеми устройствами.
  • Возможность продолжить воспроизведение с того места, на котором остановились.
  • Поиск подкастов с помощью Google Поиска и Ассистента.
  • Персональные рекомендации, подобранные с учетом ваших предпочтений и истории прослушивания.
  • Ищите новые выпуски любимых подкастов прямо на телефоне.
Google Podcasts
Google Podcasts
Google Podcasts
Google Podcasts
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)1 / 188
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - Плееры
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Отзывы о программе Google Podcasts

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Отзывов о программе Google Podcasts 1.0.0.256880794 для Android пока нет, можете добавить...

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