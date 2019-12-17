Polaris Viewer для Android

Polaris Viewer 1.1.12 для Android

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Описание Polaris Viewer 1.1.12 для AndroidОписание   Скачать Polaris Viewer 1.1.12 для AndroidСКАЧАТЬ (46,94 Мб) Скриншоты Polaris Viewer 1.1.12 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Polaris Viewer 1.1.12 для AndroidСтатистика   Отзывы о Polaris Viewer 1.1.12 для AndroidОтзывы (1)  
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5.00 из 5, всего оценок - 1
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Polaris Viewer - удобное средство для просмотра и редактирования документов Microsoft Office, TXT, Zip file, а также PDF. Поддерживаются различные форматы файлов, включая Microsoft Word (DOC, DOCX), Microsoft Excel (XLS, XLSX), Microsoft Powerpoint (PPT, PPTX, PPS, PPSX), PDF, TXT, ODT, Zip и пр.

Основные функции:

  • Наличие горизонтального, вертикального и мультиоконного режима.
  • Просмотр отдельных страниц и всего документа сразу.
  • Функция затемнения экрана и выбора фона (в том числе поддержка ночного режима и режима бумаги).
  • Поддержка функции копирования текста.
  • Функция чтения (чтение файла с самого начала/ с последней прочитанной страницы).
  • Возможность разархивирования ZIP файлов.
  • Возможность проверки все документов на устройстве и различных облачных сервисах.
  • Возможность раздельной работы с документами при помощи закладок.
  • Возможность различной сортировки файлов (по имени, по дате, по размеру файлов и другие).
  • Возможность просмотра файлов в зависимости от формата.
  • Функция поиска документов.
Polaris Viewer
Polaris Viewer
Polaris Viewer
Polaris Viewer
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 630
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы текста
ТОП-сегодня раздела "Редакторы текста"
 

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Отзывы о программе Polaris Viewer

Сергей Перман про Polaris Viewer 1.1.4 для Android [17-12-2019]

Агрессивные всплывающие окна уже за гранью. Удаляю и никому не советую.
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