WPS Office Lite для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|16.3.6 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|WPS SOFTWARE PTE. LTD.
|Категории:
|Редакторы текста - Электронные таблицы
|Загрузок (сегодня/всего):
|4 / 20 | Статистика
|Размер:
|60,96 Мб
WPS Office Lite - облегченная версия мобильного офисного пакета для Android, с помощью которого можно легко просматривать, создавать и редактировать документы в форматах DOC, DOCX, TXT, XLS, XLSX, PPT, PPTX, а также просматривать PDF-файлы.
Имеется встроенный диспетчер файлов, интеграция с почтовыми клиентами, поддержка различных облачных сервисов (Google Drive, Dropbox, Box.net и др.), различные режимы чтения, возможность управления жестами, проверка правописания, печать документов и многое другое. Кроме того присутствует возможность подключения внешней Bluetooth-клавиатуры и функция шифрование документов.
Особенности WPS Office Lite:
- Малое потребление системных ресурсов.
- Меньший размер apk-файла.
- Возможность просматривать, создавать и редактировать документы в форматах DOC, DOCX, TXT, XLS, XLSX, PPT, PPTX и PDF-файлы.
- Встроенный диспетчер файлов.
- Интеграция с почтовыми клиентами.
- Поддержка различных облачных сервисов (Google Drive, Dropbox, Box.net и др.).
- Различные режимы чтения.
- Возможность управления жестами.
- Проверка правописания.
- Возможность подключения внешней Bluetooth-клавиатуры.
- Функция шифрование документов.
- Печать документов.
- и многое другое...
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