WPS Office Lite - облегченная версия мобильного офисного пакета для Android, с помощью которого можно легко просматривать, создавать и редактировать документы в форматах DOC, DOCX, TXT, XLS, XLSX, PPT, PPTX, а также просматривать PDF-файлы.

Имеется встроенный диспетчер файлов, интеграция с почтовыми клиентами, поддержка различных облачных сервисов (Google Drive, Dropbox, Box.net и др.), различные режимы чтения, возможность управления жестами, проверка правописания, печать документов и многое другое. Кроме того присутствует возможность подключения внешней Bluetooth-клавиатуры и функция шифрование документов.

Особенности WPS Office Lite: