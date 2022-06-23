WPS Office Lite для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:16.3.6 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категории:Редакторы текста - Электронные таблицы
Загрузок (сегодня/всего):4 / 20 | Статистика
Размер:60,96 Мб
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WPS Office Lite - облегченная версия мобильного офисного пакета для Android, с помощью которого можно легко просматривать, создавать и редактировать документы в форматах DOC, DOCX, TXT, XLS, XLSX, PPT, PPTX, а также просматривать PDF-файлы.

Имеется встроенный диспетчер файлов, интеграция с почтовыми клиентами, поддержка различных облачных сервисов (Google Drive, Dropbox, Box.net и др.), различные режимы чтения, возможность управления жестами, проверка правописания, печать документов и многое другое. Кроме того присутствует возможность подключения внешней Bluetooth-клавиатуры и функция шифрование документов.

Особенности WPS Office Lite:

  • Малое потребление системных ресурсов.
  • Меньший размер apk-файла.
  • Возможность просматривать, создавать и редактировать документы в форматах DOC, DOCX, TXT, XLS, XLSX, PPT, PPTX и PDF-файлы.
  • Встроенный диспетчер файлов.
  • Интеграция с почтовыми клиентами.
  • Поддержка различных облачных сервисов (Google Drive, Dropbox, Box.net и др.).
  • Различные режимы чтения.
  • Возможность управления жестами.
  • Проверка правописания.
  • Возможность подключения внешней Bluetooth-клавиатуры.
  • Функция шифрование документов.
  • Печать документов.
  • и многое другое...
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