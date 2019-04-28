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Blackbird 1.0.52
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Blackbird - оптимальное решение для блокирования отслеживания активности со стороны Windows и улучшения быстродействия системы за счет отключения неиспользуемых функций. Кроме этого приложение позволяет предотвратить передачу диагностических данных, паролей, контактов и пр., блокирует сообщения с предложениями обновиться до Windows 10 в системах Windows 7 и 8, а также включает возможность отката изменений. Программа не редактирует файл Hosts и не вмешивается в настройки брандмауэра.
Возможности утилиты:
- Отключение OneDrive, Bing и помощника Cortana.
- Отключение всех сессий AutoLogger.
- Отключение WiFi Sense.
- Блокирование отправки диагностических данных (Windows 10 и более ранние версии).
- Отключение рекламы в меню Пуск.
- Отключение служб Xbox Live.
- Отключение фильтра SmartScreen и предотвращение проверки ссылок.
- Отключение сервиса Windows Media online DRM.
- Отключение раздачи обновлений Windows по пиринговым сетям P2P.
- Отключение скрытых заданий Windows в автозагрузке.
- Отключение диагностических служб отслеживания и агентов сбора данных.
- Предотвращение доступа для чтения для собранных диагностических данных.
- Предотвращение передачи данных местоположения, контактов, сообщений, данных рукописного ввода и паролей.
- Блокировка синхронизации между устройствами (например, в Windows Phone).
- Удаление сообщений с предложениями обновиться до Windows 10 в системах Windows 7 и 8.
- Удаление Windows Genuine Advantage.
- Удаление обновлений Windows Vista, 7, 8, 8.1, связанных с телеметрией.
- Блокировка более 300 серверов для отслеживания, сбора данных и генерации рекламы.
- И многое другое.
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