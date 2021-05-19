Vidogram для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 4.33/5 голосов - 3
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.1.5 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский, Украинский
Разработчик:
Категории:ICQ, чаты, пейджеры - Блоги, социальные сети
Загрузок (сегодня/всего):0 / 3 421 | Статистика
Размер:51,5 Мб
СКАЧАТЬ

Vidogram — сторонний клиент для Telegram, который позволяет пользователям быстро и безопасно отправлять любые сообщения и бесплатно общаться по голосовой и видеосвязи. В Vidogram вы можете выбрать собственные цвета для приложения, пересылать сообщения без цитирования и редактировать их перед отправкой, а также разделять на вкладки личные чаты, группы, каналы и ботов.

Основные функции и особенности:

  • Защищённые голосовые и видеозвонки.
  • Удаление всех сообщений за последние 48 часов.
  • Подтверждение перед отправкой голосовых сообщений.
  • Возможность удалять историю звонков.
  • Разделение чатов по типу.
  • Поддержка свайп-жестов для переключения между вкладками.
  • Наличие режима «невидимки».
  • Сообщения без цитат.
  • Редактирование пересылаемых сообщений.
  • Сменные темы интерфейса.
  • Подтверждение перед отправкой стикеров и GIF-анимаций.
  • Поиск по имени пользователя или по его нику.
  • Просмотр людей, которые знают ваш номер телефона.
  • Продвинутая пересылка сообщений.
  • Возможность изменить звук вашего голоса.
  • И многое другое.
Что нового в Vidogram 2.1.5?
  • Обновлено до Telegram v7.7.2
  • Пересылать сообщения из Vidogram в WhatsApp.
  • Переводить сообщения
  • Платежи v2.0
  • Запланированные голосовые чаты
  • Новые анимации
  • Исправление ошибки
ТОП-сегодня раздела "ICQ, чаты, пейджеры"
 

скачать WhatsAppWhatsApp 2.21.9.13

WhatsApp – популярное приложения для комфортного и надежного общения с друзьями и близкими....

скачать ViberViber 15.3.0.2

Viber – популярное кросс-платформенное приложения для общения. После установки программа...

скачать WireWire 3.68.991

Wire – безопасность данного мессенджера во время звонков, пересылки сообщений или...

скачать TelegramTelegram 7.7.2

Telegram – главными достоинствами мессенджера являются безопасность в общении, скорость и...

скачать DiscordDiscord 71.9

Discord - удобное приложение для голосового общения и обмена мгновенными текстовыми...

скачать SkypeSkype 8.72.0.82

Skype – одно из самых популярных приложений в мире для общения. Программа поддерживает...

Отзывы о программе Vidogram

Admin

Отзывов о программе Vidogram 2.1.5 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв