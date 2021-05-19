Vidogram — сторонний клиент для Telegram, который позволяет пользователям быстро и безопасно отправлять любые сообщения и бесплатно общаться по голосовой и видеосвязи. В Vidogram вы можете выбрать собственные цвета для приложения, пересылать сообщения без цитирования и редактировать их перед отправкой, а также разделять на вкладки личные чаты, группы, каналы и ботов.

Основные функции и особенности: