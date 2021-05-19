Vidogram для Android
|Оценка:
|4.33/5 голосов - 3
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.1.5 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Украинский
|Разработчик:
|Vidogram Messenger
|Категории:
|ICQ, чаты, пейджеры - Блоги, социальные сети
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 3 421 | Статистика
|Размер:
|51,5 Мб
|СКАЧАТЬ
Vidogram — сторонний клиент для Telegram, который позволяет пользователям быстро и безопасно отправлять любые сообщения и бесплатно общаться по голосовой и видеосвязи. В Vidogram вы можете выбрать собственные цвета для приложения, пересылать сообщения без цитирования и редактировать их перед отправкой, а также разделять на вкладки личные чаты, группы, каналы и ботов.
Основные функции и особенности:
- Защищённые голосовые и видеозвонки.
- Удаление всех сообщений за последние 48 часов.
- Подтверждение перед отправкой голосовых сообщений.
- Возможность удалять историю звонков.
- Разделение чатов по типу.
- Поддержка свайп-жестов для переключения между вкладками.
- Наличие режима «невидимки».
- Сообщения без цитат.
- Редактирование пересылаемых сообщений.
- Сменные темы интерфейса.
- Подтверждение перед отправкой стикеров и GIF-анимаций.
- Поиск по имени пользователя или по его нику.
- Просмотр людей, которые знают ваш номер телефона.
- Продвинутая пересылка сообщений.
- Возможность изменить звук вашего голоса.
- И многое другое.
- Обновлено до Telegram v7.7.2
- Пересылать сообщения из Vidogram в WhatsApp.
- Переводить сообщения
- Платежи v2.0
- Запланированные голосовые чаты
- Новые анимации
- Исправление ошибки
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