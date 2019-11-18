Страшные истории - бесплатный сборник страшилок, ужасных и мистических историй из реальной жизни на каждый день. Работает без интернета.

Приложение поддерживает режим "ночного чтения". Программа запоминает, где вы остановились для каждой категории. Благодаря этому вы сможете позже возобновить чтение с того же места.

После прочтения истории автоматически отмечаются прочитанными, можно фильтровать истории в списке и отображать "Все", только "Прочитанные" или "Непрочитанные" истории. Есть возможность найти историю по имени.

В сборник входят истории на такие темы: