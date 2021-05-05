Flow Free для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:5.0 | Сообщить о новой версии
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ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Головоломки
Загрузок (сегодня/всего):0 / 505 | Статистика
Размер:16,13 Мб
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Flow Free - простая, но в то же время невероятно увлекательная головоломка для Android, от которой будет не так просто оторваться. Игроку необходимо соединять совпадающие цвета трубой, чтобы создать поток, при этом соблюдая элементарные условия - трубы не должны пересекаться или накладываться одна на другую. Соедините все цвета и покройте всю доску!

Доступно более сотни уровней, присутствует возможность играть на время или без таймера. Геймплей головоломки может быть простым и расслабленным или сложным и неистовым. Вы сами решаете, как играть!

Возможности приложения:

  • Более 2500 головоломок.
  • Режимы свободной игры и гонки со временем.
  • Четкая и яркая графика.
  • Приятные звуковые эффекты.
Что нового в Flow Free 5.0?
  • Несколько мелких исправлений и улучшений.
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