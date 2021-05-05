Flow Free для Android
|Оценка:
|0.00/5 голосов - 0
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Big Duck Games LLC
|Категория:
|Головоломки
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 505 | Статистика
|Размер:
|16,13 Мб
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Flow Free - простая, но в то же время невероятно увлекательная головоломка для Android, от которой будет не так просто оторваться. Игроку необходимо соединять совпадающие цвета трубой, чтобы создать поток, при этом соблюдая элементарные условия - трубы не должны пересекаться или накладываться одна на другую. Соедините все цвета и покройте всю доску!
Доступно более сотни уровней, присутствует возможность играть на время или без таймера. Геймплей головоломки может быть простым и расслабленным или сложным и неистовым. Вы сами решаете, как играть!
Возможности приложения:
- Более 2500 головоломок.
- Режимы свободной игры и гонки со временем.
- Четкая и яркая графика.
- Приятные звуковые эффекты.
- Несколько мелких исправлений и улучшений.
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