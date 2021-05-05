Flow Free - простая, но в то же время невероятно увлекательная головоломка для Android, от которой будет не так просто оторваться. Игроку необходимо соединять совпадающие цвета трубой, чтобы создать поток, при этом соблюдая элементарные условия - трубы не должны пересекаться или накладываться одна на другую. Соедините все цвета и покройте всю доску!

Доступно более сотни уровней, присутствует возможность играть на время или без таймера. Геймплей головоломки может быть простым и расслабленным или сложным и неистовым. Вы сами решаете, как играть!

Возможности приложения: