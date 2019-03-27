NetworkUsageView небольшая бесплатная утилита, которая извлекает и отображает информацию об использовании сети, хранящуюся в базе данных SRUDB.dat для Windows 8 и Windows 10. Данные об использовании сети ежечасно собираются операционной системой и включают следующую информацию: имя и описание службы или приложения, имя и SID пользователя, используемый сетевой адаптер и общее количество байтов, отправленных и полученных указанным сервисом/приложением.

Полученные данные можно экспортировать в TXT, HTML, XML или CSV файл. Присутствует поддержка командной строки.