NetworkUsageView для Windows

NetworkUsageView 1.13

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Описание NetworkUsageView 1.13Описание   Скачать NetworkUsageView 1.13СКАЧАТЬ (73 Кб) Скриншоты NetworkUsageView 1.13Скриншоты (3)   Статистика NetworkUsageView 1.13Статистика   Отзывы о NetworkUsageView 1.13Отзывы (0)  
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NetworkUsageView небольшая бесплатная утилита, которая извлекает и отображает информацию об использовании сети, хранящуюся в базе данных SRUDB.dat для Windows 8 и Windows 10. Данные об использовании сети ежечасно собираются операционной системой и включают следующую информацию: имя и описание службы или приложения, имя и SID пользователя, используемый сетевой адаптер и общее количество байтов, отправленных и полученных указанным сервисом/приложением.

Полученные данные можно экспортировать в TXT, HTML, XML или CSV файл. Присутствует поддержка командной строки.

NetworkUsageView
NetworkUsageView
NetworkUsageView
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 114
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМониторинг
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Отзывы о программе NetworkUsageView

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