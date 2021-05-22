Twitter Lite - минималистичный Twitter-клиент для Android, который отлично подойдет для не слишком производительных устройств. От "полноценной" версии данное приложение отличается скоростью работы в сетях 2G и 3G, минимальным расходом трафика (загружаются только выбранные изображения и видеоролики), а также занимает мало места в памяти устройства (требуется около 3 Мб).

Ключевые особенности приложения: