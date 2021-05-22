Twitter Lite для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:3.0.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Блоги, социальные сети
Загрузок (сегодня/всего):0 / 561 | Статистика
Размер:156 Кб
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Twitter Lite - минималистичный Twitter-клиент для Android, который отлично подойдет для не слишком производительных устройств. От "полноценной" версии данное приложение отличается скоростью работы в сетях 2G и 3G, минимальным расходом трафика (загружаются только выбранные изображения и видеоролики), а также занимает мало места в памяти устройства (требуется около 3 Мб).

Ключевые особенности приложения:

  • Просмотр своей ленты.
  • Возможность делиться твитами, отвечать на них и отмечать понравившиеся прямо в ленте.
  • Быстрое и создание и редактирование твитов.
  • Возможность узнать о самых популярных темах и хэштегах.
  • Общение с друзьями, фолловерами, представителями госучреждений и коммерческих компаний в приватных чатах.
  • Возможность редактировать собственный профиль (добавлять фотографии, описание и сведения о местоположении).
  • Просмотр своих старых твитов, ретвитов, ответов, медиафайлов и "лайков".
  • Возможность сделать свою учетную запись закрытой.
  • Наличие уведомлений (вас кто-то начал читать, ваши твиты понравились другим пользователям или были ретвитнуты, упоминание вас в твитах и пр.).
  • Ночной режим.
  • Обновления в реальном времени.
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