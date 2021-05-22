Twitter Lite для Android
|Оценка:
|0.00/5 голосов - 0
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.0.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Twitter, Inc.
|Категория:
|Блоги, социальные сети
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 561 | Статистика
|Размер:
|156 Кб
|СКАЧАТЬ
Twitter Lite - минималистичный Twitter-клиент для Android, который отлично подойдет для не слишком производительных устройств. От "полноценной" версии данное приложение отличается скоростью работы в сетях 2G и 3G, минимальным расходом трафика (загружаются только выбранные изображения и видеоролики), а также занимает мало места в памяти устройства (требуется около 3 Мб).
Ключевые особенности приложения:
- Просмотр своей ленты.
- Возможность делиться твитами, отвечать на них и отмечать понравившиеся прямо в ленте.
- Быстрое и создание и редактирование твитов.
- Возможность узнать о самых популярных темах и хэштегах.
- Общение с друзьями, фолловерами, представителями госучреждений и коммерческих компаний в приватных чатах.
- Возможность редактировать собственный профиль (добавлять фотографии, описание и сведения о местоположении).
- Просмотр своих старых твитов, ретвитов, ответов, медиафайлов и "лайков".
- Возможность сделать свою учетную запись закрытой.
- Наличие уведомлений (вас кто-то начал читать, ваши твиты понравились другим пользователям или были ретвитнуты, упоминание вас в твитах и пр.).
- Ночной режим.
- Обновления в реальном времени.
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Admin
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