Дневник Lifestyle – мобильное приложение в котором есть, три вида заметок, список впечатлений, список желаний, анкеты, темы, вопросы, три стилей шрифта, современный стильный дизайн и много идей. Присутствует возможность настроить резервное копирование содержимого дневника на внешнюю карту памяти, облачные хранилища Google Drive, Dropbox и пр.

Вы можете использовать приложение как блокнот, или же как личный дневник, можете вносить сюда все свои впечатления и затем переживать их заново, вспоминая эти прекрасные моменты. Дневник Lifestyle – это ваш верный помощник, который сохранит ваши воспоминания на всю жизнь.

Особенности приложения: