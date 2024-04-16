Дневник Lifestyle для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 0.00/5 голосов - 0
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.7.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Заметки от руки
Загрузок (сегодня/всего):0 / 816 | Статистика
Размер:75.73 Мб
СКАЧАТЬ
Дневник Lifestyle скриншот № 1
Дневник Lifestyle скриншот № 2
Дневник Lifestyle скриншот № 3
Дневник Lifestyle скриншот № 4

Дневник Lifestyle – мобильное приложение в котором есть, три вида заметок, список впечатлений, список желаний, анкеты, темы, вопросы, три стилей шрифта, современный стильный дизайн и много идей. Присутствует возможность настроить резервное копирование содержимого дневника на внешнюю карту памяти, облачные хранилища Google Drive, Dropbox и пр.

Вы можете использовать приложение как блокнот, или же как личный дневник, можете вносить сюда все свои впечатления и затем переживать их заново, вспоминая эти прекрасные моменты. Дневник Lifestyle – это ваш верный помощник, который сохранит ваши воспоминания на всю жизнь.

Особенности приложения:

  • Возможность сохранить ваши яркие воспоминания и заметки на неограниченное время. Можно настроить блокнот и резервное копирование из вашего дневника на SD-карту, Mail, Google Drive, Dropbox и любые другие соцсети или файлообменники.
  • Возможность создавать личный список желаний с подробными впечатлениями. В свой список желаний вы можете перемещать впечатления из списка впечатлений.
  • Приятное графическое оформление, которое не позволит вашим заметках или другой ценной информации затеряться на фоне всего остального.
  • Список лучших впечатлений, личный список желаний, три вида заметок, три вида стилей шрифтов, заметки с идеями, интересные темы и вопросы.
ТОП-сегодня раздела "Заметки от руки"
 

скачать Быстрый блокнотБыстрый блокнот 2.0.9

Быстрый блокнот - небольшая бесплатная программа для Android, которая представляет собой...

скачать EssentialPIMEssentialPIM 6.0.17

Мобильная версия менеджера персональной информации EssentialPIM для Android-смартфонов и...

скачать EvernoteEvernote 10.84.1

Evernote – инструмент для хранения заметок всех видов: текстовые, голосовые, фотографии,...

скачать Private NotepadPrivate Notepad 6.1.0

Удобная записная книжка для Android-смартфонов и планшетов, позволяющая вам создавать...

скачать Блокнот ЗаметкиБлокнот Заметки 3.5.4

Небольшая бесплатная программа для Android, которая представляет собой простую в...

скачать TodoistTodoist v11360

Одно из самых популярных приложений для управления задачами. Приложения Todoist...

Отзывы о программе Дневник Lifestyle

Admin

Отзывов о программе Дневник Lifestyle 1.7.0 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв