Дневник Lifestyle для Android
|Оценка:
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|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.7.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|VoVin Vision
|Категория:
|Заметки от руки
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 816 | Статистика
|Размер:
|75.73 Мб
|СКАЧАТЬ
Дневник Lifestyle – мобильное приложение в котором есть, три вида заметок, список впечатлений, список желаний, анкеты, темы, вопросы, три стилей шрифта, современный стильный дизайн и много идей. Присутствует возможность настроить резервное копирование содержимого дневника на внешнюю карту памяти, облачные хранилища Google Drive, Dropbox и пр.
Вы можете использовать приложение как блокнот, или же как личный дневник, можете вносить сюда все свои впечатления и затем переживать их заново, вспоминая эти прекрасные моменты. Дневник Lifestyle – это ваш верный помощник, который сохранит ваши воспоминания на всю жизнь.
Особенности приложения:
- Возможность сохранить ваши яркие воспоминания и заметки на неограниченное время. Можно настроить блокнот и резервное копирование из вашего дневника на SD-карту, Mail, Google Drive, Dropbox и любые другие соцсети или файлообменники.
- Возможность создавать личный список желаний с подробными впечатлениями. В свой список желаний вы можете перемещать впечатления из списка впечатлений.
- Приятное графическое оформление, которое не позволит вашим заметках или другой ценной информации затеряться на фоне всего остального.
- Список лучших впечатлений, личный список желаний, три вида заметок, три вида стилей шрифтов, заметки с идеями, интересные темы и вопросы.
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