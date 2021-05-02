Granny для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.7.9 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|DVloper
|Категория:
|Квесты, Adventure
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 699 | Статистика
|Размер:
|100,02 Мб
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Granny - жутковатая игра в стиле хоррор, в которой игроку необходимо помочь главному герою найти выход из заброшенного дома, единственным обитателем которого является совсем не миролюбивая старушка.
Ваша задача стараться не шуметь и не попадаться на глаза бабуле, ведь несмотря на преклонные годы у нее сохранился весьма чуткий слух и неплохое зрение. А уж если она вас заметила, то пиши пропало.
Необходимо прятаться под кроватью или в шкафу, проявлять чудеса хитрости, чтобы выманить бабулю из какой нибудь комнаты, и тем самым приблизиться к такому желанному выходу из этого ада. Кроме этого игроку очень понадобятся железные нервы - игра отлично передает атмосферу этого "милого" местечка, поэтому вы будете напряженно прислушиваться к каждому шороху и вздрагивать от малейшего движения.
У вас есть всего лишь пять дней, чтобы покинуть общество бабули, и если вам это не удастся, то это фиаско. Имеется несколько режимов сложности.
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