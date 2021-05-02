Granny для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.7.9 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Квесты, Adventure
Загрузок (сегодня/всего):0 / 699 | Статистика
Размер:100,02 Мб
СКАЧАТЬ
Granny скриншот № 2
Granny скриншот № 3
Granny скриншот № 4

Granny - жутковатая игра в стиле хоррор, в которой игроку необходимо помочь главному герою найти выход из заброшенного дома, единственным обитателем которого является совсем не миролюбивая старушка.

Ваша задача стараться не шуметь и не попадаться на глаза бабуле, ведь несмотря на преклонные годы у нее сохранился весьма чуткий слух и неплохое зрение. А уж если она вас заметила, то пиши пропало.

Необходимо прятаться под кроватью или в шкафу, проявлять чудеса хитрости, чтобы выманить бабулю из какой нибудь комнаты, и тем самым приблизиться к такому желанному выходу из этого ада. Кроме этого игроку очень понадобятся железные нервы - игра отлично передает атмосферу этого "милого" местечка, поэтому вы будете напряженно прислушиваться к каждому шороху и вздрагивать от малейшего движения.

У вас есть всего лишь пять дней, чтобы покинуть общество бабули, и если вам это не удастся, то это фиаско. Имеется несколько режимов сложности.

ТОП-сегодня раздела "Квесты, Adventure"
 

скачать Записки ИскателяЗаписки Искателя 1.47.1

Записки Искателя – мрачные улочки проклятого города Дарквуда таят в себе множество тайн...

скачать Among UsAmong Us 2021.4.2

Among US - Астронавтам для победы необходимо выполнить все задания в разных отсеках...

скачать Pocket LegendsPocket Legends 2.5.18

Pocket Legends – RPG-игра переместит вас в сказочный мир, где придется встретиться с зомби,...

скачать КвестоманьякКвестоманьяк 3.2.7

Бесплатный сборник увлекательных текстовых текстов на любой вкус. Только вы выбираете...

скачать Westy WestWesty West 1.68

Мир Дикого Запада привлекает полной свободой действий и пьянящим чувством опасностей....

скачать Убийство в АльпахУбийство в Альпах 6.1

Уникальная игра для Android, которая представляет собой интерактивный криминальный роман в...

Отзывы о программе Granny

Admin

Отзывов о программе Granny 1.7.9 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв