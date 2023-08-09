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Угадай предмет из Last Day on Earth для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 5
Лицензия: Бесплатная
Версия:10.23.6 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Головоломки
Загрузок (сегодня/всего):0 / 763 | Статистика
Размер:28,39 Мб
Угадай предмет из Last Day on Earth скриншот № 2
Угадай предмет из Last Day on Earth скриншот № 3
Угадай предмет из Last Day on Earth скриншот № 4

Угадай предмет из Last Day on Earth - бесплатная викторина, с помощью которой можно проверить свои знания предметов из популярного симулятора выживания Last Day on Earth: Survival. Все очень просто - пользователю дается картинка и он должен ввести его название из предложенных букв.

Присутствует возможность использовать подсказки, например убрать лишние буквы, открыть одну букву или открыть слово целиком.

Особенности приложения:

  • Абсолютно бесплатная.
  • Не требует постоянного подключения к Интернету.
  • Большое количество уровней, которые активно пополняются.
  • Картинки уровней отличного качества.
  • Игра подходит как для телефонов, так и для планшетов.
Что нового в Угадай предмет из Last Day on Earth 10.23.6?
  • Добавлено свыше 100 новых уровней
  • Исправлены ошибки
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