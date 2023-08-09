Угадай предмет из Last Day on Earth для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 5
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|10.23.6 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|IDris a.k.a. MANsur, Ghost-Unit
|Категория:
|Головоломки
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 763 | Статистика
|Размер:
|28,39 Мб
Угадай предмет из Last Day on Earth - бесплатная викторина, с помощью которой можно проверить свои знания предметов из популярного симулятора выживания Last Day on Earth: Survival. Все очень просто - пользователю дается картинка и он должен ввести его название из предложенных букв.
Присутствует возможность использовать подсказки, например убрать лишние буквы, открыть одну букву или открыть слово целиком.
Особенности приложения:
- Абсолютно бесплатная.
- Не требует постоянного подключения к Интернету.
- Большое количество уровней, которые активно пополняются.
- Картинки уровней отличного качества.
- Игра подходит как для телефонов, так и для планшетов.
- Добавлено свыше 100 новых уровней
- Исправлены ошибки
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