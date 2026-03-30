USDownloader (Universal Share Downloader) - загрузка с файловых обменников. Очень удобная программа для всех, кто часто загружает файлы с файлообменных сервисов, таких как RapidShare, FileFactory, MegaUpload, MyTempDir, SendSpace и многих други, сайтов с видео YouTube.com, RuTube.com и прочих.

Программа USDownloader поддерживает около 120 таких сервисов и дает возможность загружать файлы без утомительной процедуры ожидания прямой ссылки, ввода цифр, изображенных на рисунке, и т.д. Все, что нужно сделать – скопировать в менеджер загрузки ссылку на файловый обменник в таком виде, в котором она дается на сайтах. USDownloader подхватит ссылку и начнет загрузку файла. Кроме этого, программа дает возможность выстраивать очередь из файлов, проводить загрузку по расписанию и использовать прокси-сервера.

Единственная программа, которая позволяет осуществлять докачку файлов при разрыве соединения, не имея премиум-аккаунта.