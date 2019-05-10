Win10PrivacyFix

Sandboxie 5.30
Sandboxie - приложение, которое поможет вам контролировать работу других программ. Защитит систему от нежелательных изменений, сохраняя любые действия, связанные с
Avast Clear 2019 (19.4.4318)
Avast Clear - утилита для удаления приложений avast, когда стандартным путём из панели управления Windows удалить невозможно
NeoSpy PRO 5.8
NeoSpy - позволяет вести скрытый или открытый мониторинг за работой компьютера. Отслеживает все действия, производимые пользователям во время использования
AdwCleaner 7.3
AdwCleaner - бесплатная программа от Malwarebytes для борьбы с нежелательным и рекламным ПО, которые появляются на ПК после установки различных приложений.
ESET Uninstaller 8.0.9.0
ESET Uninstaller - небольшая утилита для полной деинсталляции антивирусных продуктов вендора ESET
Чистилка 2.21.102
Чистилка - отличная портативная утилита для выявления и последующей очистки различных мусорных, вредоносных, подозрительных и ненужных программ на компьютере